Lavastoviglie | Le migliori di febbraio 2021

Inventata negli anni 800, la lavastoviglie è un elettrodomestico in grado di lavare e asciugare piatti, pentole, bicchieri e, in generale, tutta una serie di oggetti facenti parte della cucina. Sebbene presente già in tantissime abitazioni, la lavastoviglie continua ad essere ancora oggi uno degli elettrodomestici per la casa più richiesti, dal momento che la sua utilità non è messa in discussione, riuscendo a far risparmiare tempo prezioso e fatica alle famiglie più numerose, ma potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche per coloro che vivono da soli o in coppia.

I vantaggi di avere una lavastoviglie non si limitano soltanto al risparmio in termini di tempo, ma anche di energia elettrica e acqua, dato che i vari processi per la pulizia delle stoviglie sono ottimizzati a tale scopo. Certo, occorre dire che non tutte le cucine hanno lo spazio necessario per inserirne una, ma esistono diversi tipi di lavastoviglie che permettono alle persone di trovare il giusto posizionamento. I modelli disponibili in commercio, infatti, oltre a non avere tutti la stessa dimensione, non sono esclusivamente ad incasso, ma i produttori realizzano anche soluzioni a libera installazione e da incasso a scomparsa totale, quest’ultimi pensati per essere inseriti all’interno di un mobile acquistato insieme alla cucina.

Detto ciò, nella successiva parte dell’articolo andremo ad elencare quelle che sono, secondo noi, le migliori lavastoviglie che potete acquistare in questo momento. Per venire in contro alle esigenze di tutti, abbiamo deciso di selezionare un paio di modelli per ogni tipo di lavastoviglie, in modo che potrete scegliere il modello adatto a prescindere dalla vostra cucina. I modelli che troverete in calce sono stati scelti dopo un’attenta analisi di mercato e dopo aver analizzato con attenzione numerose recensioni di svariati modelli, oltre a tenere conto delle varie funzionalità di ogni modello. Ciò significa avere la certezza di portarsi a casa soluzioni ottime e affidabili. Inoltre, sarete felici di sapere che durante la nostra analisi abbiamo tenuto conto anche del prezzo, consigliando sì lavastoviglie di un certo livello, ma facendo attenzione che il prezzo non andasse oltre il valore effettivo del prodotto.

Le migliori lavastoviglie

Electrolux ESF5545LOW – Libera installazione

Se vi interessa una lavastoviglie a libera installazione, la Electrolux ESF5545LOW è oggi una delle migliori scelte che possiate fare. Si tratta di un modello da 60cm con una capacità di 13 coperti. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la rumorosità, dal momento che emette solamente 44 decibel, ovvero una soglia percepibile solo se l’ambiente è estremamente silenzioso. Dotata della miglior classe energetica (A+++), questa lavastoviglie vanta la tecnologia AirDry, che utilizza l’aria presente nell’ambiente per completare l’asciugatura, oltre ad aprire automaticamente la porta verso la fine del ciclo. Chiaramente, l’asciugatura naturale permette di ottenere risultati ottimali, oltre ad influire positivamente sulla bolletta nel lungo periodo. Sono tanti ovviamente i programmi di lavaggio, tra cui non manca quello rapido, in grado di completare il lavaggio in soli 30 minuti.

Beko DFN05311W – Libera installazione

Se il modello Electrolux supera il vostro budget, suggeriamo allora di prendere in considerazione la Beko DFN05311W. Sebbene esteticamente sia meno raffinata rispetto alla soluzione precedente, vanta comunque un’ottima efficienza energetica e una capacità di carico pari a 13 coperti. Inoltre, non manca il programma veloce che vi permetterà di ottenere risultati degni di nota in soli 30 minuti, così come numerosi altri programmi dedicati con cui ottenere lavaggi perfetti, anche con piatti e pentole molto sporche, al costo però di un processo più lento. Così come il modello precedente, anche questa lavastoviglie vanta un sistema di asciugatura, rivelandosi come la soluzione perfetta per coloro che vogliono spendere il meno possibile, avendo comunque la certezza di comprare un prodotto valido.

Candy CDI 1L949 – Da incasso

Se vi serve invece una lavastoviglie da incasso, suggeriamo di prendere in considerazione il modello Candy CDI 1L949. A differenza di quelli precedenti, siamo di fronte ad una soluzione più piccola, ideale quindi per piccole famiglie o, in generale, per coloro che non hanno la necessità di lavare grandi quantità di stoviglie. La sua capacità è pari a 9 coperti, mentre la rumorosità si mantiene sotto i 50 dB, rendendola molto silenziosa. Dotata di display a LED, la Candy CDI 1L949 dispone di un cesto superiore regolabile e una serie di programmi sia rapidi che lenti in grado di assicurare risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili.

Candy CDSN 1L350PB – Da incasso

Un’altra valida lavastoviglie da incasso che merita di essere presa in considerazione è la Candy CDSN 1L350PB. Con una rumorosità di 46 dB non solo si dimostra una delle più silenziose in commercio, ma anche una delle migliori in questa fascia di prezzo ad avere funzionalità smart, tra cui la connettività wifi, che vi permetterà di gestirla ovunque voi siate, utilizzando anche la voce. Dotata inoltre di un bel display a LED, la soluzione Candy si rivela anche una delle migliori per quanto riguarda il tempo risparmiato, garantendovi risultati degni di nota in meno di mezz’ora. Vale la pena segnalare anche gli interni i cui supporti sono colorati di azzurro e facilmente visibili, in modo da permettervi di posizionare le stoviglie in modo ottimale, avendo così la certezza che il lavaggio avvenga nella maniera corretta.

Bosch Serie 2 SMV25EX00E – A scomparsa totale

Passiamo ora invece ai modelli a scomparsa totale, ovvero quelli pensati per essere muniti dello stesso materiale della vostra cucina e, di conseguenza, adatti per coloro che vogliono una certa attenzione al design. Tra questi, la Bosch Serie 2 SMV25EX00E è senza dubbio una soluzione da tenere in considerazione, merito anche del suo prezzo particolarmente competitivo, oltre ovviamente alle sue capacità di lavaggio. Realizzata completamente in acciaio, dispone di 13 coperti con una rumorosità che non supera i 48 dB. Interessante il puntino rosso posizionato nella parte inferiore della lavastoviglie e visibile sul pavimento, che vi permetterà di capire se la lavastoviglie è ancora in funzione o meno, senza la necessità di aprirla. Grande attenzione è stata data anche al supporto dedicato al detergente, il quale fuoriesce riversandosi in uno speciale contenitore sul cestello superiore in cui si scioglie completamente. Ciò si traduce ovviamente in lavaggi delicati anche sui bicchieri più sottili.

AEG FSE63617P – A scomparsa totale

Tra le migliori lavastoviglie a scomparsa totale non potevamo non citare la AEG FSE63617P che, con la sua tecnologia AirDry, massimizza l’asciugatura con il flusso d’aria naturale, con lo sportello che si apre automaticamente di 10 cm quando il ciclo di lavaggio arriva alla conclusione. Così come il modello precedente, anche questa soluzione proietta un puntino rosso sul pavimento per darvi modo di verificare in tempi record se il ciclo di lavaggio è terminato o meno (rosso quando è attivo, verde quando è finito). Da citare il mulinello satellitare ProClean, che permette al getto d’acqua di variare sempre la sua angolazione in modo da arrivare a pulire ogni angolo della lavastoviglie dove, di solito, i modelli più tradizionali lasciano lo sporco. Inoltre, questo specifico modello vanta controlli touch decisamente più avanzati ma allo stesso tempo semplici ed immediati da capire. Leggermente più costosa rispetto ai modelli precedenti, ma perfetta per chi vuole avere una lavastoviglie senza compromessi, ricordandovi comunque che i modelli sopra citati non sono da meno.

Come scegliere la lavastoviglie

Stabilito quali sono le migliori lavastoviglie da comprare, è giunto il momento di scoprire come scegliere questo elettrodomestico dalla grande utilità. Fortunatamente, a differenza di altri elettrodomestici, i fattori da tenere in considerazione durante l’acquisto non sono tanti, ma fondamentali per non correre il rischio di portarsi a casa un modello non compatibile per la propria cucina.

Tipo di lavastoviglie

Come abbiamo riportato nell’introduzione dell’articolo, esistono diversi tipi di lavastoviglie ed ecco perché, prima di procedere con l’acquisto, occorre sapere qual è quella più adatta per la vostra cucina. Le lavastoviglie possono essere a libera installazione, ad incasso e ad incasso a scomparsa totale. La prima, come dice già la parola, è quella che vi permetterà di posizionarla nel modo più semplice, dal momento che la sua installazione avviene sul pavimento. Le lavastoviglie ad incasso, invece, sono quelle che devono essere inserite all’interno di un vano, mentre quelle a scomparsa totale si contraddistinguono per non avere il pannello che ricopre l’anta dell’elettrodomestico, con quest’ultimo che deve essere acquistato separatamente insieme alla cucina. Detto ciò, è chiaro che quest’ultima soluzione è da preferire per coloro che vogliono dare la giusta attenzione al design della propria cucina, facendo sì che la lavastoviglie vada a fondersi con il resto del mobilio.

Coperti

Il numero di coperti gioca un ruolo fondamentale nella scelta della lavastoviglie e, sebbene la maggior parte dei modelli abbia una larghezza di 60cm con 13 coperti, esistono varianti più piccole da 45cm con meno di 10 coperti, ideali per le famiglie poco numerose o, meglio ancora, per chi convive con il proprio partner. Come avete capito, in questo caso non ci sono requisiti minimi da rispettare, dal momento che la scelta ricade esclusivamente in base a quelle che sono le vostre esigenze di lavaggio.

Efficienza energetica

A differenza del numero di coperti, l’efficienza energetica ha invece un ruolo importante nella lavastoviglie. A tal proposito, onde evitare consumi energetici imbarazzanti, occorre verificare che il modello che si sta per comprare abbia come classe di efficienza almeno la dicitura A (la migliore sarebbe A+++). Fortunatamente, oggi è difficile trovare in commercio modelli con classe inferiore alla A, anche perché a partire dal 2013 la legge non lo consente più. Tuttavia, è un fattore da valutare qualora si acquistasse un modello usato da privati.

Programmi e funzioni

Sebbene tutte le lavastoviglie abbiano più di un programma di lavaggio, è bene verificare la presenza di quest’ultimi, dato che un numero maggiore di programmi vi permetterà di scegliere la giusta modalità di lavaggio. Detto ciò, nonostante non sia obbligatorio, sarebbe utile che il modello da voi scelto abbia la possibilità di lavare a mezzo carico, permettere di gestire diversamente i cestelli con la modalità doppia zona, decidere di far avviare il ciclo di lavaggio ad un orario stabilito, così come la possibilità di verificare l’avanzamento del processo con un indicatore sul display.