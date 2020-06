I migliori raffrescatori evaporativi | giugno 2020

Nei giorni passati vi abbiamo sottoposto la lista di quelli che sono, secondo noi, i migliori condizionatori portatili, oggi restiamo sul tema proponendovi invece una selezione di quelli che sono i migliori raffrescatori evaporativi. Abbiamo però da fare una piccola premessa, visto che molti di voi si staranno domandando: che differenza c’è tra un condizionatore portatile ed un raffrescatore evaporativo?

La risposta è semplice, il raffrescatore si differenzia innanzitutto per il suo costo ridotto, non necessita di uno scolo per la condensa ma soprattutto è munito di un serbatoio che va costantemente riempito e mantenuto freddo per il suo funzionamento ottimale. Infatti possiamo considerare il raffrescatore come fosse un grande ventilatore che aspira aria calda dall’ambiente circostante, la filtra facendola passare in un pannello tenuto sempre umido dal serbatoio freddo, ed infine la rilascia fresca e depurata nell’ambiente. Questo pratico funzionamento senza l’utilizzo di prodotti chimici o agenti refrigeranti, abbatte completamente i costi infatti si utilizzano acqua, ghiaccio o le piastre eutettiche per mantenere il serbatoio freddo, senza creare fumi o condense di alcun genere visto che l’aria che viene immessa è acqua allo stato gassoso sotto forma di molecole raffreddate. Come si evince da questa breve ma essenziale premessa, i raffrescatori sono la soluzione perfetta per chi cerca un modo economico e non inquinante per rinfrescare la propria abitazione con praticità, quindi abbiamo pensato di sottoporvi la nostra selezione dei 10 migliori elementi dividendoveli in base alle loro caratteristiche in modo da facilitarvi ulteriormente la scelta. Buona lettura e buono shopping!

I migliori raffrescatori

Hisome – Il più piccolo Se cercate una soluzione pratica ed estremamente portatile, Hisome è il raffrescatore che fa al caso vostro perché con le sue dimensioni ridotte, 19 x 19 x 21,3 cm, può esser collocato in qualsiasi posto di casa, anche sul tavolo o sul comodino vicino il letto. Non fatevi ingannare dalla sua grandezza però, l’Hisome è perfettamente in grado di ventilare aria condizionata con 3 livelli regolabili, può purificare l’aria, ha una modalità umidificatore ed inoltre può esser usato come diffusore di aromi. Inoltre grazie al suo sistema di illuminazione LED è in grado di diventare una comoda luce notturna dalla grande versatilità visto che l’Hisome può esser caricato tramite cavo USB oppure con una batteria (non inclusa) che permette di portare il dispositivo in qualsiasi circostanza.

Klarstein Skycraper Ice – Il più elegante Amanti del Vertical Design Concept, con il Klarstein Skycraper Ice troverete sicuramente il raffrescatore adatto a voi! Grazie ai suoi 95cm di altezza è in grado di smuovere anche la più pesante aria estiva generando una fantastica brezza in tre velocità, mentre con le sue 4 modalità di funzionamento tra cui una di umidificatore. Il serbatoio ha una capacità di 6 lt ed è facilmente estraibile, mentre le due piastre eutettiche incluse al suo interno garantiscono una temperatura dell’acqua ancora più bassa ed una freschezza dell’aria maggiore, portando a diventare il Klarstein Skycraper Ice un’ottimo umidificatore contro l’aria secca in estate.

MVPower – A bassi consumi La più grande caratteristica del raffrescatore MVPower che risalta agli occhi è certamente il grande pannello di controllo a LED, intuitivo e facile da usare, con cui si regolano le numerose funzioni e modalità della macchina. Dotato di 3 livelli di velocità e funzione fasatura, questo raffrescatore è una soluzione che punta oltre al risparmio, anche all'ecologia, infatti con i suoi 60W non consuma molta elettricità e raffredda molto bene, anche grazie all'aiuto degli impacchi di ghiaccio. Per un'utilizzo anche in ambienti tendenzialmente più grandi, il raffrescatoe MVPower è dotato di un promemoria suoneria per un maggior controllo, e di un comodo telecomando.

Klarstein IceWind – Completo di ionizzatore

Il Klarstein IceWind è la soluzione che combina un design elaborato ma innovativo ad alte prestazioni, infatti con la sua Nature Wind Function è in grado di generare una simulazione del vento in 4 livelli di potenza e con la sua portata d’aria arriva fino a raffreddare 330 m³/h. Grazie al suo ionizzatore incorporato, il Klarstein IceWind è in grado di eliminare i cattivi odori e le polveri dall’aria Per mantenere l’aria fresca e pulita in tutto l’ambiente, è possibile attivare l’oscillazione delle lamelle in modo da direzionare il flusso dove più serve mentre attraverso la funzione timer è possibile programmare il raffrescatore per lo spegnimento automatico in un lasso di tempo fino a 12 ore.

» Clicca qui per acquistare il Klarstein IceWind

Argo Polifemo – Con la ventola più grande

Con il suo design classico e e versatile, l’Argo Polifemo è in grado di raffrescare l’aria in modo naturale, ed attraverso un doppio sistema di filtrazione purifica l’aria da ogni impurità grazie ad uno speciale filtro anti-polvere con pannello evaporativo a nido d’ape che ne ottimizza l’efficenza. Il raffrescatore Argo Polifemo è dotato di 3 opzioni diverse per una ventilazione ottimale: normal, natural e quella sleep, più silenziosa per non disturbare il sonno, che combinata ad un timer programmabile fino a 7,5h rende questa macchina la perfetta compagnia da avere mentre si dorme.

» Clicca qui per acquistare Argo Polifemo

Pro Breeze – Il più hi-tech

Alla ricerca di una soluzione in grado di portare freschezza in tutta la stanza in poco tempo? Il raffrescatore Pro Breeze è la soluzione che stavate cercando! Questo potente raffrescatore infatti è in grado di distribuire aria fredda in tutta la stanza in maniera rapida grazie ad un rivoluzionario sistema a cascata a nido d’ape che raffresca subito l’aria. Una volta riempito il serbatoio con acqua fredda (5lt) e le confezioni refrigeranti, il Pro Breeze sarà in grado di raffreddare ed idratare l’ambiente circostante, combattendo il caldo secco e l’umidità bassa. Con il suo pratico sistema a quattro ruote orientabili facilmente posizionabili, il Pro Breeze è molto facile da trasportare, grazie anche ad una maniglia che consente una manovrabilità ottimizzata.

» Clicca qui per acquistare il raffrescatore Pro Breeze

Trotec Pae 25 – Il più silenzioso

Il Trotec Pae 25 è la fusione perfetta tra alte prestazione e risparmio, infatti con le sue funzioni di raffrescatore e ventilazione è in grado di migliorare la qualità dell’aria di un ambiente, il tutto mantenendo il consumo in soli 65W! Il Pae 25 è inoltre dotato di un filtro del’aria integrato con struttura a nido d’ape, che filtra l’aria e poi la rimette in circolo inumidita e rinfrescata, offrendo anche una funzione di depurazione. Con un serbatoio di 6 litri, un flusso d’aria direzionabile grazie alla modalità swing ed una rumorosità di appena 52 dB rendono questo raffrescatore il compagno perfetto per le afose serate estive.

» Clicca qui per acquistare il Trotec Pae

Aigostar Elsa – Con la maggior autonomia

Il raffrescatore evaporativo Aigostar Elsa è la nuova concezione di benessere ed efficenza energetica, infatti con la sua modalità di rinfresco dell’aria getta fuori aria fresca assieme ad acqua fredda, rinfrescando in modo veloce l’ambiente. Inoltre con il suo design compatto e funzionale, include delle ruote facilmente applicabili, che permettono di migliorare lo spostamento anche in condizioni di serbatoio d’acqua pieno. Attraverso la pressione di un semplice tasto, si attiva lo ionizzatore che permette di rimovere qualsiasi particella nociva nell’aria, rendendola più sana e aiutando le persone con asma o problemi respiratori.

» Clicca qui per acquistare Aigostar Elsa

Kingcool OneConcept – Il più capiente

Con il Kingcool OneConcept sarete in grado di dimenticarvi completamente di ricaricare il serbatoio dell’acqua, vista la sua incredibile capacità di ben 8 litri, questo raffrescatore è perfettamente in grado di realizzare un fresco umido per ore, abbassando anche le temperature e creando il giusto ambiente. Grazie alla sua oscillazione è in grado di far ruotare la turbina frontale garantendo una migliore distribuzione dell’aria, arrivando a muovere fino a 890 m³ d’aria all’ora di aria pulita generata dal filtro integrato al lavoro con lo ionizzatore. La presenza di due ulteriori modalità simulano il naturale comportamento del vento e la possibilità programmare lo spegnimento durante la notte è regolabile con un pratico timer che in grado di arrivare fino a 7h e 30min.

» Clicca qui per acquistare Kingcool OneConcept

Klarstein WhirlWind – Il più potente

Con il suo aspetto particolare il raffrescatore Klarstein Whirlwind è il perfetto esempio di potenza in quello che risulta un bellissimo elemento d’arredo. Oltre al suo aspetto esteriore c’è di più, infatti è dotato di tre funzioni tra cui una adibita all’umidificazione, mentre con le sua potenza è in grado di muovere fino a 1.600 m³ d’aria con un timer regolabile fino a 7h e 30 min. Con l’ausilio delle piastre eutettiche viene aumentata la capacità refrigerante del serbatoio da 5,5lt,garantendo un flusso d’aria fresco anche nelle più calde giornate estive. L’estrema praticità dei componenti di questo raffrescatore si vede anche dal fatto che sia il filtro antipolvere che il pannello di vaporizzazione ad alveare, sono facilmente estraibili per la manutenzione ordinaria del dispositivo.

» Clicca qui per acquistare Klarstein Whirlwind