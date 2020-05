Migliori speaker bluetooth economici

Tanto è vasto il mercato degli speaker bluetooth che potremmo quasi dire: “dimmi che speaker usi e ti dirò chi sei.” Oggi come oggi, infatti, uno speaker bluethooth rispecchia alla perfezione il carattere del possessore, tra chi lo preferisce piccolo e discreto da utilizzare in ufficio e chi invece ne preferisce una versione più potente e colorata per la casa, senza ovviamente dimenticare gli appassionati di outdoor che, non volendo rinunciare ad un po’ di musica, potrebbero optare per speaker leggeri, ma resistenti ed impermeabili. Come detto, la scelta è molto vasta e poiché immaginiamo sia difficile, per molti di voi, orientarsi adeguatamente in questo mondo di alternative, ci siamo messi all’opera stilando quella che è la nostra lista contenente i 10 migliori speaker economici, optando quindi per i prodotti entry level alla portata di tutti, anche di chi – in fondo – non ha grosse pretese in campo acustico. Nel selezionarli, dunque, non ci siamo solo basati sul prezzo, restando al di sotto dei 50€, ma confrontando anche le numerose caratteristiche principali, così da potervi offrire una lista completa che possa comprendere anche specifiche esigenze, come quella relativa al prodotto più piccolo, quello meglio impermeabile o semplicemente il più potente. Una lista completa e smart che, ne siamo certi, vi sarà molto utile per scegliere il migliore acquisto per le vostre esigenze.

10 migliori speaker economici

Il più piccolo: EWA A106

Il mini altoparlante EWA A106 sarà anche piccolo, ma è capace di rilasciare un suono nitido con bassi notevoli e intensi, mediante un lettore dalle alte prestazioni e un subwoofer passivo. Disponibile in nero ed argento, questo è un altoparlante potente ma dalle dimensioni ridotte, infatti pesa 177 g ed è grande 4.8 x 4.8 x 4.1 cm. Per aumentare al massimo l’efficienza è stata ridotta la presenza di tasti superflui, infatti ne è presente solamente uno con cui si svolgono tutte le funzioni. Lo speaker è dotato di un gancio ed una custodia, che assieme alla sua impermeabilità certificata IP6, lo rendono la soluzione perfetta utilizzi in ambiti sportivi.

Il più economico: SBS 3W

Lo speaker SBS 3W è uno speaker dalle dimensioni ridotte, tanto da poter stare comodamente in borsa borsa oppure in un piccolo zaino. La sua caratteristica principale è che il perimetro superiore si illumina con una luce di colore blu durante la riproduzione della musica, e questo crea un effetto molto particolare al buio. Lo speaker da 45mm, collocato nella parte superiore, diffonde il suono a 360° e grazie alla sua funzione vivavoce, permette prsino di gestire le chiamate fino a 10 metri di distanza dal telefono. A completare il quadro ci pensa poi una buona batteria da 3000 mAh, che assicura fino a 5h di riproduzione. Un buon prodotto che, per altro, può essere utilizzato anche grazie ad un comodo collegamento via jack da 3,5mm.

Miglior qualità/prezzo con slot SD: Anker AK-A3101111

Di dimensioni compatte ma dotato di un’incredibile qualità audio, il piccolo Anker AK-A3101111 è un prodotto sorprendente, complice un driver audio da 5W e un subwoofer passivo, che gli garantiscono un suono chiaro e cristallino e dei bassi super potenti. Il tutto in uno speaker che può esser usato anche in autonomia senza un telefono, grazie non al solito cavo ma addirittura alla presenza di uno slot micro SD presente sul retro. Come se non bastasse, l’Anker AK-A3101111 offre persino un’uscita AUX e una funzione radio, garantendo ben 15 ore di riproduzione continua con una singola carica. Un’offerta davvero incredibile si considera il prezzo di vendita di appena 19,99€!

Impermeabile: JBL GO 2

Compatto, portatile ma soprattutto impermeabile, lo speaker JBL GO 2 è la scelta ideale per chiunque ami ascoltare la musica quasi ed esclusivamente fuori casa, in spiaggia o sotto la doccia, senza doversi preoccupare più di schizzi o gocce d’acqua, tant’è che grazie al suo rivestimento esterno impermeabile certificato IPX7, questo speaker è in grado di rimanere immerso in acqua fino a 1 metro per 30 minuti! JBL GO 2 è dotato di una batteria da 730 mAh, che impiega 2,5 ore a caricarsi, ed offre un’autonomia di ben 5h di riproduzione. Tra quelli economici, è anche uno dei pochi ad offrire un comodo microfono integrato con funzione di noise cancelling, utile per chiamate in vivavoce cristalline, nonché di un’ingresso AUX per l’utilizzo anche senza connessione wireless.

Tanti Bassi: Sony SRS-XB01

Alla ricerca di uno speaker piccolo ma dai bassi decisi? Allora non c’è soluzione migliore del Sony SRS-XB01! Questo speaker è caratterizzato dalla tecnologia Extra Bass, che potenzia i bassi di ogni brano, e dal Passive Radiator che offre ai tuoi brani un suono profondo e corposo. L’autonomia del dispositivo è di circa 6h, ed è presente un microfono integrato per le chiamate in vivavoce. Con un peso di circa 160 g, e un’impermeabilità certificata IPX5, l’SRS-XB01 è piccolo e abbastanza leggero adatto per chi ama portarsi con sé la propria musica… ma vuole anche farla sentire a chi gli sta intorno.

Con LED RGB: Soundcore Flare Mini

Il SoundCore Flare Mini è un piacere sia per gli occhi che per le orecchie. Con i doppi driver back-to-back e i diffusori di bassi passivi, offre un suono è intenso con una diffusione a 360°. La sua vera particolarità? Questo speaker è dotato di una raggiera di luci LED che si attiva e cambia a tempo di musica, offrendo per altro ben 5 modalità di illuminazione. Il rivestimento conferisce al Flare Mini un’impermeabilità di tipo IPX7, e lo rende in grado di un’immersione completa nell’acqua. Grazie alla batteria agli ioni di litio ad alta efficienza, l’autonomia di questo speaker si colloca attorno alle 12 ore di musica e luce pulsante effettuando una sola ricarica. Occasione imperdibile per chi vuole avere un party sempre con sé!

Autonomia 24h: Anker SoundCore 2

Dotato di un audio a dir poco straordinario, lo speaker SoundCore 2 è dotato di tecnologia BassUp per mantenere uno spettro audio ampio e bilanciato. La cosa straordinaria è che, nonostante la grande qualità della riproduzione, si tratta di uno dei pochissimi speaker economici a potervi garantire una autonomia di ben 24h di riproduzione, il tutto con una sola ricarica grazie all’ottima batteria in ioni di litio da 5.200mAh. Come se tutto ciò non bastasse, parliamo di uno speaker in grado di mantenere la connessione fino a circa 20 metri, dotato di protezione IPX7 e “compresso” in dimensioni davvero ridotte: appena 165 mm × 54 mm × 45 mm.

Indistruttibile: Tronsmart Groove

Tronsmart Groove è il sogno per gli amanti degli sport estremi, o di chiunque voglia portarsi in con sé il proprio speaker senza doversi troppo preoccupare che questo si possa rompere. Certificato IPX7, con la sua protezione impermeabile è efficacemente resistente alla pioggia, alla polvere ed alla neve, Tronsmart Groove è coperto da un solido rivestimento gommato e gode di 4 supporti per l’assorbimento degli urti, che conferiscono alla struttura una grande resistenza, anche a cadute e danni accidentali. Come se non bastasse una qualità costruttiva eccellente, questo speaker è anche in grado di fornire 24h continue di musica senza interruzioni grazie alla sua ottima batteria da 2,500 mAh, ed è dotato di ingresso jack da 3,5mm e slot per micro SD per permettervi di ascoltare musica in qualunque modo preferiate.

Perfetto per doccia: Moosen MS-F013 pro

Il Moosen MS-F013 pro è lo speaker perfetto per l’utilizzo casalingo, specie se vi va di ascoltare musica sotto la doccia oppure in vasca. La presenza di display a LED consente di visualizzare il tempo e la batteria mentre si ascolta la musica, mentre la presenza di un’antenna permette una ricezione radio migliorata in grado di captare le frequenze FM. Dotato ovviamente del grado di impermeabilità IPX7, questo speaker è munito di un sistema di LED che lampeggiano a ritmo di musica, cambiando fra sette colori. Altra grandissima particolarità è la forte ventosa che consente di collegare facilmente l’altoparlante a qualsiasi superficie, così da poterlo attaccare in doccia, sullo specchio o ovunque ci sia una superficie sulla quale valga la pena piazzarlo.

Pura Potenza: Tronsmart Element MEGA

Con il suo design a 360°, Tronsmart Element MEGA permette una diffusione dei suoini chiara e senza distorsioni, ma sono i suoi 40 Watt di potenza a fare davvero la differenza rispetto alla media. Dotato di un comodo pannello touch con luci a LED blu che si accendono all’avvio, Element Mega offre la possibilità di gestire varie sorgenti audio(Bluetooth, AUX e micro SD), proponendosi con un’autonomia di ben 15 ore di riproduzione continuata, grazie alla doppia batteria integrata ai polimeri di litio da 3300mAh. La presenza di un microfono incorporato, in grado di gestire le chiamate, e la succitata potenza di diffusione, fanno del Tronsmart Element Mega lo speaker perfetto per chi cerca una soluzione potente, comoda e pratica.

