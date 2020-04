I migliori tagliacapelli per uso casalingo

L’emergenza sanitaria, causata dalla diffusione del coronavirus, ha imposto non poche restrizioni. La quarantena, infatti, costringe studenti e lavoratori a rimanere rinchiusi all’interno delle abitazioni. Tuttavia, con il passare dei giorni, i capelli continuano a crescere inesorabilmente, imponendo un ulteriore problema di carattere puramente estetico. Di conseguenza un numero sempre più crescente di persone decide di diventare un parrucchiere – per sé oppure per la propria famiglia. Abbiamo deciso, quindi, di venire incontro alle vostre necessità, e vi presentiamo un articolo con i migliori tagliacapelli in circolazione.

Abbiamo stilato una lista di otto prodotti, appartenenti ai migliori brand di questo settore, che possono meglio adattarsi alle vostre esigenze. Come venditore abbiamo scelto Amazon Italia per due semplici motivi: la buona affidabilità nelle spedizioni e la semplice reperibilità online degli apparecchi. Prima di passare alla lista, è doveroso sottolineare che tutti i prodotti presenti nell’articolo sono stati testati dal nostro team di redattori.

N.B.: la manutenzione di una macchinetta tagliacapelli è un aspetto assai importante per mantenere alte le prestazioni. Vi consigliamo di acquistare un lubrificante per le lame prodotto dalla Moser. Il nostro consiglio è quello di utilizzarlo periodicamente.

Tagliacapelli per uso casalingo

Remington HC5018

Tra le soluzioni più economiche in assoluto, vi consigliamo il Remington HC5018. Si tratta di un apparecchio caratterizzato da lame in acciaio inossidabile con funzionamento a rete, accompagnato da una serie di pettini di diversa lunghezza (da 3, 6, 9, 12 e 18 mm). All’interno della confezione, saranno disponibili anche una spazzolina per il collo e una per la pulizia della testina. Il prezzo? Poco più di dieci euro!

Philips Tagliacapelli HC3518/15 serie 3000

Rimanendo a prezzi decisamente contenuti, il tagliacapelli HC3518/15 serie 3000 di Philips permette di regolare la lunghezza dei capelli in modo rapido e semplice. Questo prodotto è dotato di due differenti tecnologie: Trim-n-Flow e DualCut. La prima assicura un taglio continuo, mentre la seconda garantisce una buona tenuta della testina con lame auto-affilanti in acciaio inossidabile.

Rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo, questo tagliacapelli consente di selezionare la lunghezza desiderata attraverso un pettine regolabile, per un taglio che va da 0,5 a 23mm. Tra le altre caratteristiche troviamo anche una batteria agli ioni di litio con un’autonomia di 45 minuti (dopo 8 ore di ricarica). Nella confezione sono presenti, inoltre, un pettine rifinitore regolabile per capelli, un pettine regolabarba aggiuntivo e una spazzolina per la pulizia. Per aggiudicarvi questo gioiellino bisogna spendere solo 26 euro!

Braun Tutto-In-Uno MGK3221

Per chi è interessato a un prodotto capace di rispondere a più esigenze, consigliamo caldamente il Braun Tutto-In-Uno MGK3221. Si tratta di una macchina che permette non soltanto di tagliare i capelli, ma anche di rifinire la barba e i peli facciali (come quelli del naso e delle orecchie). Grazie ai quattro pettini e ai rifinitori a disposizione, questo tagliacapelli offre 13 lunghezze di taglio (da 0,5 a 21 millimetri) per ottenere facilmente il look desiderato.

Il Braun MGK3221 gode di una batteria agli ioni di litio che garantiscono una durata di 50 minuti. La durata di ricarica stimata è di dieci ore tramite un alimentatore intelligente. Il prezzo consigliato di questo prodotto è di 39,99 euro.

Moser 1400-0278

Il Moser 1400-0278 è un prodotto nato per un utilizzo professionale, tuttavia è assolutamente consigliabile per un uso domestico. Questo rasoio è dotato di un pettine con un’ampiezza di taglio di 46 millimetri e una lunghezza che va da 0,7 a 3 millimetri senza pettine. Attraverso un motore da 6000 g/min, il Moser 1400-0278 garantisce un taglio uniforme e continuo, senza sbavature e imperfezioni.

Questo tagliacapelli non è dotato di batteria, tuttavia all’interno della confezione è presente un cavo di ricarica di ben 2 metri. Ad accompagnare l’apparecchio ci sono quattro diversi pettini (4, 5, 6, 9 e 12 mm), che permettono di regolare la lunghezza di taglio.

Braun BT7040

Restando nella fascia media del mercato troviamo un prodotto che include una serie di accorgimenti che, con ogni probabilità, potranno soddisfare contemporaneamente più esigenze. Il tagliacapelli in questione è prodotto da Braun, e si caratterizza dal nome in codice BT7040. Si tratta appunto di una macchina pensata per più utilizzi, infatti gode di due pettini per 39 diverse lunghezze (da 0,5 a 20 millimetri) e da due accessori (rifinitore di precisione e mini-rasoio a lamina).

L’apparecchio offerto da Braun, inoltre, è contraddistinto da un motore AutoSense che garantisce un taglio uniforme ad una velocità adatta a qualunque barba e capigliatura. Nella confezione di vendita sono presenti anche un rasoio Gillette Fusion 5 ProGlide in omaggio, una base di ricarica con cavo, una custodia con zip e una spazzolina di pulizia. L’intero kit in questione è disponibile al prezzo di 50 euro circa.

Panasonic ER-GB80-S503

Panasonic è una società che offre buoni prodotti sotto ogni punto di vista, e lo abbiamo visto a più riprese anche qui su Tom’s Hardware. Tra questi troviamo sicuramente il tagliacapelli ER-GB80, che riesce a garantire un’alta precisione per un taglio decisamente curato. Questo prodotto è caratterizzato da una testina in acciaio inossidabile capace di regolare i capelli a una lunghezza di 0,5 millimetri (i pettini, inclusi nella confezione, permettono di accorciare il taglio da 1 a 20 millimetri in 38 step).

Il Panasonic ER-GB80, come se non bastasse, è rivestito di un materiale impermeabile che consentirà agli interessati di lavare con l’acqua le lame per una manutenzione veloce. Nella confezione sono anche presenti un accessorio pettine per i peli del corpo e il caricatore (l’autonomia stimata è di 50 minuti con una ricarica di un’ora).

Panasonic ER-1512

Passiamo definitivamente alla fascia alta del mercato, dove sono presenti macchine dedicate ai veri professionisti del settore. Uno dei prodotti consigliati è certamente il Panasonic ER-1512, un tagliacapelli con una lama in carbonio e titanio regolabile per diverse lunghezze di taglio. La tecnologia della lama conferisce a questo prodotto di ridurre i capelli corti residui di circa il 40% e permette di regolare la lunghezza dei capelli (senza pettine) da 0,8 a 2 millimetri con 5 scarti da 0,3 millimetri.

Essendo un prodotto di fascia premium, il Panasonic ER-1512 è accompagnato da 6 accessori per ottenere diverse lunghezze di taglio. La batteria garantisce, inoltre, un’autonomia operativa di ben 70 minuti. Per quanto riguarda il prezzo, l’ER-1512 è disponibile a 120 euro.

Moser ChromStyle Pro

Come ultimo prodotto di questa guida vi presentiamo il Moser ChromStyle Pro. Si tratta di un tagliacapelli professionale caratterizzato da lame in acciaio inossidabile con un sistema di sgancio rapido e una regolazione integrata della lunghezza di taglio (da 0,7 a 3 millimetri). Attraverso un motore controllato da un processore, questo prodotto riesce a tagliare con una forza costante, indipendentemente dal livello di carica della batteria.

Il ChromeStyle Pro gode della funzione di ricarica rapida. Per quanto concerne l’autonomia, la macchinetta in questione garantisce 90 minuti di funzionamento. All’interno della confezione sono presenti 4 pettini (3, 6, 9 e 12 mm), una base di ricarica, una spazzola per la pulizia e un flaconcino lubrificante.

