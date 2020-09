I migliori termometri digitali e a infrarossi

Come saprete, l’inverno porta con sé non solo il freddo e fiocchi di neve, ma anche e soprattutto influenza in molte persone, sia adulti che bambini. A tal proposito, l’utilizzo di un termometro per misurare la febbre diventa pressoché quasi inevitabile e qualora possediate ancora uno di quelli a Galistan o, peggio ancora, a mercurio, forse è arrivato il momento di passare ad un nuovo modello e rimanere al passo coi tempi. Prima però di consigliarvi quali sono i migliori termometri digitali che potete acquistare oggi, scopriamo quali sono le tipologie di quest’ultimi.

I termometri si dividono in tre tipologie: digitali, infrarossi e galistan, quest’ultimo sicuramente conosciuto da chiunque, dal momento che è presente sul mercato da tantissimi anni ed è considerato come il migliore in assoluto per quanto riguarda l’affidabilità e la precisione. Tuttavia, questo tipo di strumento impiega diversi minuti prima di mostrare l’esatta temperatura corporea, risultando spesso abbastanza scomodo e fastidioso da tenerlo nella giusta posizione, soprattutto nei più piccoli.

I termometri digitali, invece, hanno caratteristiche molto simili al galistan, ma vengono dotato di un pulsante e di un piccolo display con i quali, rispettivamente, avviare la misurazione e controllare la temperatura, dopo aver riprodotto un segnale acustico che sta ad indicare che la misurazione è terminata. Infine, quelli a infrarossi sono sicuramente i più comodi in assoluto, dato che ci viene mostrata la temperatura praticamente all’istante e non serve tenerli appoggiati sulla pelle per un determinato periodo di tempo. Questi però hanno lo svantaggio di non essere precisissimi se utilizzati mentre siamo sudati o bagnati, ma è senza dubbio la soluzione migliore nella maggior parte dei casi e non è un caso se tra i prodotti suggeriti sono presenti diversi modelli di questa tipologia.

Detto ciò, qualora aveste la necessità di comprarne uno nuovo, la nostra lista dedicata ai migliori termometri che potete acquistare in questo momento sicuramente vi sarà utile. Tutti i modelli citati in calce sono disponibili su Amazon, quindi avrete la massima affidabilità e spedizione veloce.

I migliori termometri digitali e a infrarossi

Termometro digitale Pic Vedo Premium

Il primo termometro che suggeriamo di prendere in considerazione è di tipo digitale ed è adatto a coloro che vogliono mettere da parte la tecnologia e affidarsi ad un dispositivo semplice ma funzionale, in grado comunque di misurare la temperatura in modo ottimale sia negli adulti che bambini. È molto compatto e vale la pena menzionare la sonda flessibile, la quale permette di renderlo abbastanza comodo durante l’utilizzo. Oltre al classico segnale acustico che indica la fine della misurazione, questo dispositivo emette un ulteriore suono nel momento in cui la temperatura supera un certo valore.

» Clicca qui per acquistare il termometro digitale Pic Vedo Premium

Termometro infrarossi KaraEasy

Il termometro ad infrarossi di KaraEasy è uno dei più venduti in assoluto, dal momento che vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oltre a misurare in un istante la classica temperatura corporea, questo dispositivo permette di scoprire la temperatura anche degli oggetti e persino del cibo, tra cui il latte materno. Può essere utilizzato anche per conoscere la temperatura dell’acqua, utile ad esempio quando è l’ora di fare il bagnetto al vostro bimbo o la temperatura dell’ambiente, nonostante non sia pensato appositamente per quest’ultima. Grazie al suo design compatto ed ergonomico, potete portarlo tranquillamente in borsa e usarlo nel momento più opportuno con estrema facilità.

» Clicca qui per acquistare il termometro infrarossi KaraEasy

Termometro infrarossi Idoit

Con questo modello passiamo ad un livello superiore, dal momento che permette di misurare la temperatura sia dalla fronte sia dall’orecchio, quindi va a soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio. Inoltre, dispone di una memoria interna capace di memorizzare fino a 40 letture, mentre il display LCD ha la caratteristica di cambiare colore a seconda della temperatura registrata. Comodissimo da tenere in mano proprio come un piccolo telecomando, grazie anche alla presenza di una copertura sulla sonda che ne aumenta ulteriormente la manogevolezza. Infine, vale la pena segnalare anche le diverse modalità di misurazione, regolabili a seconda se stiamo misurando la febbre su un bambino o su un adulto.

» Clicca qui per acquistare il termometro infrarossi Idoit

Termometro infrarossi Braun IRT6520 ThermoScan 7

Abbiamo volutamente lasciato per ultimo questo modello ad infrarossi prodotto dalla nota azienda Braun, dal momento che riteniamo sia uno dei migliori termometri che potete acquistare, adatto a coloro che desiderano avere un dispositivo professionale e dalle funzionalità più avanzate. Non a caso, la serie ThermoScan di Braun è quella più utilizzata e raccomandata dai medici e assicura la massima precisione anche nei valori decimali. Per darvi un’idea della sua accuratezza, questo termometro permette di selezionare diverse fasce di età, al fine di ottenere un risultato quanto più corretto possibile, grazie anche alla punta preriscaldata prima dell’uso, che assicura una precisione superiore rispetto ad una soluzione standard, oltre a dare una sensazione più piacevole ai più piccoli. Infine, il Braun IRT6520 dispone di un ampio display LCD con luce notturna, che consente una facile lettura anche nel buio, evitando quindi di svegliare il bambino. Se proprio vogliamo trovargli un punto negativo, quest’ultimo si trova nel fatto che può essere usato solo nell’orecchio, dato che si tratta di un termometro auricolare.

» Clicca qui per acquistare il termometro infrarossi Braun IRT6520 ThermoScan 7