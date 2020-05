Quella per la cucina e la gastronomia in generale è una passione che anima molti di noi. Mangiare è un piacere, ed il piacere diventa doppio quando si ha il tempo, la pazienza e il talento per potersi preparare da soli ricchi e voluttuosi manicaretti. Cucinare, però, non significa solo saper scegliere ingredienti e cotture, ma anche sapere tenere in ordine la propria postazione avendo cura, in primis, delle materie prime.

Animati da una passione smodata per la cucina, abbiamo quindi deciso di offrirvi una piccola lista di articoli utili e particolarmente consigliati, grazie ai quali potrete mettere un po’ d’ordine nella vostra postazione migliorando così non solo i risultati delle vostre creazioni gastronomiche, ma evitando anche spiacevoli incidenti come tagli o anche solo il deperimento precoce dei vostri alimenti.

Siete pronti per mettervi ai fornelli? Questi sono i nostri consigli sui 5 migliori utensili per organizzare la vostra cucina! Fidatevi di noi, faranno una grande differenza!

I migliori utensili per organizzare la propria cucina

I contenitori per il cibo

Potrebbe sembrare banale, ma l’organizzazione di una cucina parte dal modo in cui si conserva e si dispone il cibo nella propria dispensa. “Banale” perché le soluzioni in questo senso sono numerose e parrebbe ovvio rivolgersi al primo prodotto economico disponibile sul mercato dove, del resto, si ammassano da sempre contenitori di plastica di ogni forma e dimensione. Ma allora quale scegliere, e soprattutto perché? La nostra proposta è di optare per un sistema impilabile, così da massimizzare lo stoccaggio. La trasparenza è pure un fattore importante, perché permette di controllare subito quantità, stato degli alimenti (oltre che, ovviamente, a farci capire subito cosa ci sia nel contenitore) e, infine, suggeriamo di scegliere il vetro, non solo perché si tratta di un materiale più durevole e più facilmente lavabile, ma anche perché si abbassa il rischio di muffe e di contaminazioni, specie se si considera l’usura della plastica e il possibile rilascio di microplastiche. Una scelta ideale? Con la linea Tasty+ di Brabantia non si sbaglia! Qualità eccellente, per prodotti adatti anche al lavaggio in lavastoviglie.

» Clicca qui per acquistare i contenitori Tasty+ di Brabantia

Gli organizer per i cassetti

E visto che abbiamo parlato di ordine: capiterò a tutti di aprire i cassetti della propria cucina constatando, non senza mestizia, che in essi regna un disordine incontrollato. Gli utensili più grandi si incastrano con i più piccoli, le posate che si mescolano, gli oggetti più piccoli che si perdono in un marasma di metallo e plastica con il rischio, per altro, che per procacciarsi il giusto arnese ci si tagli con qualcosa di affilato (e mal riposto). Un’ottima idea è quella di optare per degli appositi contenitori, pensati appositamente per i cassetti, e la cui funzione è quella di organizzare e separare i diversi utensili per misura (o pericolosità). Quelli di Addis, in plastica rigida, sono un must per rapporto qualità/prezzo, e vengono venduti in comode confezioni da 3 con capacità da 1 litro, 1,5 litri e 2 litri. Arricchiti da una base interna con superficie morbido e antiscivolo, sono anche dotati di comodi piedini esterni per evitare qualunque “slittamento” nei cassetti. Una scelta economica, ma davvero molto funzionale!

» Clicca qui per acquistare gli organizer per i cassetti

Il porta spezie

Imparare a cucinare utilizzando adeguatamente le spezie è quello che può fare la differenza tra una cucina amatoriale ed una gourmet. Intendiamoci, non stiamo dicendo che basti questo a fare di voi degli chef stellati, ma semplicemente che spesso ci si dimentica quanta differenza possa fare l’aggiunta di un “tocco di classe” alla preparazione di qualunque manicaretto, sicché una buona spezia (se ben dosata) può donare un rinnovato brio anche ad un “banale” piatto di pasta. Ecco perché avere a portata di mano un buon campionario di spezie, accuratamente rispose e conservate, può essere una bella svolta per la vostra cucina, e se volete seguire il nostro consiglio, una buona proposta è quella di The Gourmet Collection: 12 barattoli in vetro con tappo in sughero, disposti in un porta spezie in legno sobrio e funzionale. Il set, per altro, arriva a casa vostra con i barattoli già pieni di ottime spezie, tra cui origano, timo, curry e sale dell’Himalaya, tutti già adeguatamente etichettati.

» Clicca qui per acquistare il porta spezie

Le spazzole per pentole

Avere una buona cura del proprio pentolame è una parte fondamentale di una buona cucina. Non solo perché delle buone pentole posso costare, spesso, anche ben più di qualche euro ma anche e soprattutto perché tramite la pulizia corretta, si possono evitare contaminazioni del cibo. Troppo spesso ci si affida alle banali spugnette in plastica, oppure a reti metalliche non sempre adatte alla delicatezza di certe superfici che, specie se rivestite di un fondo antiaderente, possono graffiare in modo irrimediabile il proprio pentolame. Una buona idea, dunque, può essere quella di dotarsi di apposite spazzole di pulizia a setole dure, non solo molto comode da impugnare ma anche decisamente efficienti nel disincrostare lo sporco più ostinato. La scelta, anche qui, è immensa ma per quel che riguarda la nostra scelta, noi vi suggeriamo le ottime spazzole Mr. Siga con manico cavo, in cui può essere caricato il detersivo per il lavaggio così da minimizzare gli sprechi e aumentare l’efficienza. Vendute in coppia, sono tra le poche a disporre di una testina sostituibile che permette il riutilizzo nel tempo, il che per meno di 17 euro a coppia è un vero affare.

» Clicca qui per acquistare le spazzole per pentole

Un set di coltelli da cucina

Non c’è cucina senza uno chef e non c’è chef senza i suoi coltelli. I coltelli sono uno degli strumenti più importanti, utili e versatili di una buona cucina e, pertanto, devono essere affilati, durevoli e forgiati con un acciaio di grande qualità. Un buon coltello può durare anni ed in cucina è importante averne a disposizione diversi e sempre ben riposti, onde evitare al massimo il rischio di tagli (o peggio!). Ora, un set di coltelli professionale può costare anche diverse centinaia di euro, una spesa che non ci sentiamo di consigliare a chi magari sta compiendo i primi passi nel mondo della gastronomia casalinga, tuttavia in commercio esistono delle buone alternative che possono offrirvi una buon numero di lame a prezzi, tutto sommato, molto contenuti. Noi vi proponiamo l’articolo ideato da Homgeek, che al prezzo di 70€ vi invierà a casa un set da ben 15 pezzi e comprendente anche una forbice ed un affilatore, il tutto riposto accuratamente in un bellissimo e duraturo ceppo di legno. Realizzati in acciaio inox 1.4116 ad alto tenore di carbonio, si propongono con un design elegante e con un manico con codolo a vista. Affilati e bellissimi, sono uno dei migliori acquisti di genere che potreste effettuare su Amazon.

» Clicca qui per acquistare il set di coltelli