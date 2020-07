I migliori ventilatori portatili per l’estate

Siamo arrivati al periodo più caldo dell’anno e diventa una necessità avere qualche metodo per rimanere il più al fresco possibile e non sudare le fatidiche sette camicie durante l’arco della giornata. Se non siete dai fan dei condizionatori, o semplicemente non volete spendere certe cifre, allora i ventilatori portatili sono il prodotto che fa per voi. La maggior parte delle persone si affida a condizionatori fissi o portatili, i quali spesso occupano molto spazio sia all’interno che all’esterno della propria abitazione, e raggiungono cifre considerevoli. Si tratta senza dubbio della miglior soluzione per chi intende abbassare la temperatura in tutti i punti della casa, ma l’abuso nell’utilizzo dei condizionatori potrebbe dar fastidio ad alcune persone, per non citare il sostanzioso consumo di energia elettrica che va ad influire sulla bolletta.

Un ventilatore portatile non ha ovviamente la stessa capacità di raffreddamento di un condizionatore, ma nella maggior parte dei casi è più che sufficiente per attenuare la pressione del caldo nelle ore di punta. Inoltre, il prezzo di questi dispositivi è piuttosto basso e le dimensioni sono ultra compatte, quindi possono essere trasportati senza difficoltà e utilizzati in combinazione tra di loro per aumentare ulteriormente la quantità d’aria spostata.

Ci sono numerosi ventilatori portatili in vendita che potrebbero mandare in confusione l’acquirente, quindi abbiamo selezionato e riportato in questa pagina quelli che riteniamo essere i migliori attualmente disponibili sul mercato. In calce trovate la descrizione e le caratteristiche di ogni singolo modello e siamo certi che troverete il perfetto compagno di viaggio che vi aiuterà a rendere le vostre giornate più leggere.

I migliori ventilatori portatili

Da tavolo e facile da portare: HUALANS

Il ventilatore di Hualans utilizza un motore ottimizzato con la tecnologia di riduzione del rumore risultando quindi piuttosto silenzioso. Il supporto si affida a 3 cuscini in gomma che lo mantengono stabile, mentre l’alimentazione tramite porta USB permette di avere un’ampia compatibilità. La velocità della ventola non è regolabile ma i suoi 4″ dovrebbero comunque offrire un ottimo airflow in tutte le circostanze. Inoltre, il dispositivo è ruotabile a 360° in modo da dirigere l’aria nel punto in cui si desidera.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Hualans

Per scrivania e silenzioso: TedGem

Il ventilatore di TedGem si alimenta tramite USB e dispone di 5 pale e un motore brushless, che produce una buona potenza con livelli di rumore molto bassi (tra 20-30 dB). È quindi ideale durante il lavoro da remoto, durante una lettura di un libro o per rilassarsi senza distrazioni. La ventola può essere regolata a 3 velocità in modo da adattarsi in base alle esigenze e il design è molto compatto, il che lo rende perfetto per la scrivania. Come il modello precedente, anche questo è ruotabile a 360° per indirizzare l’aria nel punto desiderato.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore TedGem

Con interruttore tattile: EasyAcc

La caratteristica principale del ventilatore portatile di EasyAcc è quella di essere dotato di due motori posizionati in lati opposti al fine di ottimizzare nel miglior modo possibile l’airflow. Il motore anteriore fa girare una ventola a 3 pale, mentre quello posteriore fa girare una seconda ventola a 5 pale. I decibel si attestano intorno ai 30-40, quindi è leggermente più rumoroso rispetto ai modelli precedenti, ma rimane comunque decisamente silenzioso. Le modalità di velocità sono 2 mentre l’alimentazione avviene sempre tramite cavo USB e vale la pena sottolineare la presenza di un pulsante touch sul supporto in metallo, che permette di regolare la velocità della ventola.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore EasyAcc

Con doppia ventola: STLOVe

Il ventilatore di STLOVe è ideale per coloro che vogliono avere il massimo airflow da un dispositivo portatile di queste dimensioni, dal momento che implementa 2 ventole ruotabili manualmente fino a 180 gradi orizzontalmente e 360° verticalmente. La potenza erogata in questo caso è di 10W e può essere usato anche in macchina grazie alla forma del supporto, oltre al classico utilizzo in casa, in ufficio e all’aperto. La velocità delle ventole può essere regolata secondo le esigenze anche in questo caso, dato che ci sono ben 3 modalità.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore STLOVe

Ricaricabile a batteria: Omasi

A differenza dei modelli precedenti, il ventilatore di Omasi implementa una batteria ricaricabile da 3.600 mAh quindi non serve un cavo USB per alimentarlo. L’autonomia dichiarata è di 4 ore (a piena potenza) o 10 ore (a potenza minima) ad ogni ricarica. Ci sono come al solito 3 modalità di velocità e il dispositivo può essere ruotato a 360°. È perfetto per le attività all’aria aperta, in viaggio o semplicemente sulla scrivania e vale la pena sottolineare che la batteria è inclusa nella confezione.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Omasi

Con collo flessibile: ARCTIC Breeze

Il ventilatore Artic Breeze Mobile si differenzia rispetto agli altri per il suo design, dato che implementa un collo flessibile e regolabile. Questo modello può essere girato nella direzione preferita per un miglior raffreddamento, ma la velocità di rotazione non può essere regolata manualmente. Il collegamento avviene direttamente a una porta USB quindi ci sono numerosi modi per farlo funzionare.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Artic Breeze

Con parole programmabili: PIXNOR

Il ventilatore portatile di Pixnor ha una caratteristica che quasi sicuramente vi farà divertire, oltre che portare una boccata d’aria fresca addosso. La ventola dispone di LED programmabili che consentono di scrivere un messaggio personalizzato e renderlo visibile una volta messo in funzione il dispositivo. Il messaggio può contenere sia simboli che numeri e possono essere modificati sul computer con un software incluso nel cavo USB. Il dispositivo è Plug and Play quindi la procedura per personalizzare il contenuto da visualizzare sulla ventola è semplice e rapida.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Pixnor

Con funzione Power Bank: HandFan

La batteria al litio ricaricabile integrata nel ventilatore di HandFan è da ben 5200 mAh e assicura un’autonomia da 5 a 20 ore a seconda della velocità selezionata ed è facile da caricare con qualsiasi dispositivo USB, come ad esempio un power bank. Il dispositivo ha una maniglia staccabile quindi può essere utilizzato fisso su una scrivania oppure in viaggio senza particolari difficoltà. Inoltre, è presente un gancio e una clip in metallo che servono ad attaccarlo vicino a uno zaino.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore HandFan

Adatto per ufficio e viaggi: QacQoc

Il ventilatore di QacQoc è particolarmente adatto per i viaggi, dal momento che implementa una comoda maniglia che permette di impugnarlo nel modo giusto e di conseguenza è più improbabile che possa scappare di mano. Ha 3 livelli di velocità che possono essere regolati tramite il pulsante di accensione e spegnimento ed è presente una batteria ricaricabile che assicura un’autonomia fino a 7 ore.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore QacQoc

Per computer e notebook: ARCTIC Summair Light

Artic Summair Light è un altro ventilatore adatto per l’ufficio, dal momento che è compatto e maneggevole. La sua ventola da 92 mm può essere regolata da 900 a 2100 RPM (giri al minuto) e la confezione include una piccola borsa in microfibra. L’alimentazione si affida a una porta USB 2.0 quindi è sufficiente collegarlo al PC per godersi la freschezza.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Artic Summair Light

Con umidificazione: iEGrow

Il ventilatore di iEGrow si differenza rispetto alla concorrenza grazie alla presenza di un umidificatore al centro della ventola, che genera vapore acqueo per mantenere il giusto livello di umidità nell’aria, dando inoltre sollievo alle vie respiratorie degli adulti e bambini. Il dispositivo può funzionare con le seguenti modalità: ventilatore, umidificatore o entrambi. È presente una batteria ricaricabile da 2.000 mAh che garantisce un’autonomia fino a 7 ore quindi in linea con i modelli precedenti.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore iEGrow