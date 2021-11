Minecraft coins: dove acquistare i Minecoins al prezzo più basso

Nonostante sia uscito sul mercato parecchi anni fa, Minecraft continua a far segnare numeri incredibili e a raccogliere attorno a sé milioni e milioni di giocatori. Un successo inaudito, che ha segnato record su record e che non accenna minimamente a fermarsi. La qualità ludica del gioco di Microsoft è del resto insindacabile e, proprio per goderne al meglio, abbiamo raccolto in questo articolo quelle che sono le migliori offerte sui Minecoins attualmente disponibili.

Ma cosa sono esattamente questi Minecoins? I Minecoin sono una valuta di gioco che può essere utilizzata per acquistare skin, pacchetti texture, mondi e altro nel Minecraft Marketplace. Insomma, del denaro virtuale con cui acquistare una lunga serie di oggetti e feature all’interno del gioco e renderlo così ancora più ricco. Il tutto, fortunatamente, risparmiando anche diversi euro grazie alle migliori offerte attualmente disponibili per i Minecoins.

3500 Minecoins per PC possono ad esempio essere acquistati a meno di 15 euro, con ben il 25% di sconto rispetto al prezzo di listino, mentre lo stesso quantitativo per Xbox One e Xbox Series è disponibile all’acquisto all’ottimo prezzo di 15,89€. Insomma, grazie alle offerte disponibili sui Minecoins potete risparmiare parecchio e godervi così ancor di più il magico Minecraft.

