Se con la bella stagione state pensando di dedicarvi alla cura del vostro giardino, sicuramente troverete interessante questa offerta di Amazon dedicata alla mini motosega a batteria di Sinpy, disponibile con uno sconto del 21% rispetto al suo prezzo originale.

Si tratta di una pratica motosega da 6″, equipaggiata con un motore da 550W ad alta potenza alimentato da una batteria a litio ricaricabile, che consente tagli rapidi su arbusti e rami. Con la promozione di oggi può essere vostra a soli 84,10€, con un risparmio di ben 22,90€ rispetto ai consueti 107,00€ di listino.

Questa mini motosega è pensata per accompagnarvi con grande facilità nei vostri lavori all’aperto, che si tratti di tagliare legna o potare piante e arbusti, offrendo al tempo stesso delle prestazioni davvero sorprendenti. È infatti in grado di tagliare in soli 10 secondi dei trochi del diametro di 15 cm, grazie a una catena rinforzata che ruota a 1000 giri al minuto e garantisce un taglio preciso e regolare, di cui è disponibile anche un secondo pezzo nella confezione.

Parliamo di un prodotto estremamente pratico grazie alla salda impugnatura di sicurezza antiscivolo e il suo peso di soli 700g, che consente a chiunque di utilizzarla. È dotata di un dispositivo di sicurezza che ferma automaticamente il suo motore in rame da 550W nel momento in cui la temperatura raggiunge i 120°, così da prevenire eventuali danneggiamenti, e ne consente l’utilizzo dopo pochi minuti, il tempo necessario al raffreddamento.

La mini motosega a batteria di Sinpy è inoltre dotata di tutti gli accessori più utili, a cominciare da una seconda batteria al litio che vi permetterà di non interrompere il vostro lavoro, sostituendo la batteria esausta con un meccanismo a scorrimento semplicissimo, per tornare subito all’opera. Sono ovviamente presenti tutti gli attrezzi utili al montaggio, quali un cacciavite e una chiave inglese, così come un paio di guanti da lavoro.

Nel complesso parliamo di un prodotto ideale per chi si dedica al giardinaggio e ha bisogno di quel tocco di potenza in più quando si occupa di tagliare arbusti, potare i rami degli alberi da frutta o riordinare la legna leggera per i fuochi estivi. Con la promozione di oggi potrete acquistare questa mini motosega a batteria a uno dei migliori prezzi di sempre, approfittando di un’ottima occasione per quel che riguarda il rapporto qualità/prezzo.

