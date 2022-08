Se siete in partenza per le vacanze e vorreste portare con voi un ottimo dispositivo portatile per la visione di film o serie tv, specie se per animare il tempo libero dei più piccoli, allora questa proposta Amazon potrebbe fare sul serio al caso vostro!

Sullo store, infatti, è in sconto questo proiettore portatile, compatto e funzionale, con risoluzione HD ed un prezzo di vendita scontato a soli 59,49€, contro i 99,99€ del prezzo originale! Si tratta di un piccolo ma gradevole affare, specie considerando che, come detto, parliamo di un dispositivo davvero compatto, e facilissimo da portare con sé in viaggio.

Realizzato dal brand emergente PVO, questo proiettore ha un corpo davvero molto compatto, che misura appena 14 x 9,6 x 5,4 cm. In sintesi, parliamo di un prodotto leggero e facilmente trasportabile, ma comunque più che in grado di regalare emozioni, viste le dimensioni massime di proiezione che arrivano fino al corrispettivo di ben 150 pollici!

Dotato di una pratica interfaccia HDMI, che lo rende compatibile persino con le console da gioco, questo proiettore PVO include diversi ingrassi, tra cui un USB, un ingresso audio, uno per l’inserimento di una Micro SD, un ingresso TF e uno AV. In sintesi, parliamo di un dispositivo che può essere facilmente collegato a più dispositivi multimediali, come TV box, laptop, computer, fotocamere digitali e persino smartphone!

Anche l’alimentazione è particolarmente “smart”, visto che parliamo di un prodotto che nn solo ha un proprio adattatore per l’alimentazione, ma che può essere anche alimentato da una powerbank, da un PC o persino da uno smartphone, grazie ad un apposito ingresso micro-USB.

Insomma, parliamo di un prodotto versatile e funzionale, davvero ottimo da portare con sé in vacanza e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, quanto meno prima che esso vada esaurito o, peggio, torni al prezzo originale.

