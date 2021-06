Mirrorless Fujifilm X-E4 in super offerta su Mediaworld!

Se siete alla ricerca di una buona mirrorless, allora vi consigliamo di dare uno sguardo al “Solo per oggi” di Mediaworld, dove troverete non solo alcune delle migliori fotocamere del momento, ma anche tantissimi prodotti appartenenti alle categorie smartphone, smart TV e notebook, il tutto a prezzi decisamente vantaggiosi. Vi ricordiamo, però, che la promozione in questione termina ufficialmente a mezzanotte di oggi lunedì 28 giugno.

Come abbiamo ampiamente anticipato, moltissimi sono i prodotti attualmente promozionati ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alla fotocamera mirrorless Fujifilm X-E4, attualmente disponibile a 699,00€ anziché 919,00€, a seguito di uno sconto di ben 220,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di un prodotto che unisce buone prestazioni in un corpo decisamente compatto e, considerando il suo nuovo prezzo, rappresenta un’autentica occasione in vista della stagione estiva.

Con una risoluzione di 26,1 MP, questa fotocamera è in grado di catturare immagini incredibili, senza aver bisogno di costosissimi obiettivi. Infatti, il sensore utilizza un esclusivo array di filtri colore e, grazie ad una struttura retroilluminata, migliora la qualità dell’immagine mantenendo anche un elevato rapporto S/N. Inoltre, il sensore è dotato anche di pixel AF da 2,16 M (coprono circa il 100% del fotogramma), che garantisce prestazioni elevate, soprattutto in fase di messa a fuoco.

X-E4 possiede anche uno schermo LCD inclinabile, che consente dunque di scattare selfie oppure catturare vlog in qualsiasi occasione. Tra le altre caratteristiche troviamo un mirino elettronico, situato sul lato sinistro della fotocamera, caratterizzato dalla funzione di tracciamento dei movimenti. Segue, infatti, tutti i minimi cambiamenti che si verificano nell’inquadratura per ottimizzare l’output in fase di scatto.

Ciò detto, come specificato in precedenza, si tratta di un’ottima promozione che permette di prendere un vero gioiellino della fotografia. Chiaramente, però, questa fotocamera rappresenta soltanto la punta dell’iceberg, difatti vi consigliamo di consultare la pagina del “Solo per oggi” di Mediaworld, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale. Infine, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!