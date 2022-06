Noti anche come sfigmomanometri, i misuratori di pressione sono dispositivi che permettono di controllare la pressione sanguigna, un elemento importante della salute di ogni essere umano. I misuratori di pressione sono anche uno degli apparecchi più antichi usati dai medici e, con l’evolversi della tecnologia, sono diventati facilissimi da usare, al punto che qualsiasi persona può decidere di controllarsi la pressione ogni qual volta lo desidera nella comodità di casa, facendo a meno del medico (salvo complicanze, ovviamente).

Oltre a diventare digitali, i misuratori di pressione si sono evoluti fino al punto da diventare smart, con soluzioni in grado di sincronizzare le letture con lo smartphone via Bluetooth e accedere facilmente ai risultati, oltre che a monitorare i cambiamenti della pressione nel tempo. Quest’ultimi non vanno ancora per la maggiore, ma è chiaro che diventeranno sempre più allettanti man mano che la tecnologia si evolve, rendendola comprensibile e sfruttabile da chiunque.

Oggi giorno sono tantissimi i misuratori di pressione presenti sul mercato ma, sebbene facciano più o meno tutti un buon lavoro, ci sono modelli che meritano di essere acquistati più di altri, anche al costo di pagare qualche decina di euro in più. La salute, d’altronde, viene prima di qualsiasi altra cosa, quindi sarebbe illogico affidarsi ad un apparecchio discreto, quando il mercato offre soluzioni più sofisticate. Se non sapete quale misuratore di pressione acquistare non c’è motivo di cui preoccuparsi, dal momento che questo articolo è pensato appositamente per voi. Di seguito, infatti, troverete una lista di quelli che sono, a nostro avviso, i migliori misuratori di pressione, modelli che dovreste valutare prima di qualsiasi altro.

I migliori misuratori di pressione

Omron X2 Basic

Partiamo col segnalarvi l’Omron X2 Basic, un misuratore di pressione moderno e affidabile. La misurazione, come la maggior parte delle soluzioni, avviene sul braccio in maniera automatica. Vi basterà premere l’unico pulsante situato nella parte frontale dell’apparecchio per iniziare il controllo e scoprire, dopo pochi istanti, la vostra pressione. Oltre alla pressione, verrà monitorato il battito cardiaco, avvisandovi tramite gli indicatori dedicati qualora il dispositivo rilevasse un battito anomalo. Un prodotto clinicamente validato, il cui unico punto debole è quello di non avere una memoria interna in grado di memorizzare le ultime letture, ma considerando il prezzo non è una grave mancanza.

Microlife BPA2-B

Tra i misuratori di pressione più affidabili, portatili e facili da usare troviamo il Microlife BPA2-B. Dotato di un bracciale regolabile da un minimo di 22 cm fino ad un massimo di 42 cm, questo modello misurerà la vostra pressione arteriosa sempre in modo preciso, segnalandovi sullo schermo digitale un eventuale ritmo anomalo del vostro battito cardiaco. Presente la memoria interna, la quale avrà la capacità di memorizzare le ultime 30 misurazioni. Potrete controllare le ultime letture attraverso i due pulsanti dedicati, situati ai lati di quello dell’accensione. Questo modello, inoltre, dispone di un indicatore di soglia, che vi segnalerà se la pressione appena misurata è buona, troppo alta o troppo bassa.

A&D Medical UA-611

Un altro misuratore di pressione clinicamente validato e che merita di essere considerato per la sua affidabilità di lettura è l’A&D Medical UA-611. Semplice e veloce da usare, in quanto è caratterizzato da un singolo pulsante, che funge anche da lettura delle ultime 30 misurazioni. Come ogni modello che si rispetti, dispone di un indicatore dedicato a un eventuale irregolarità del battito cardiaco. Inoltre, riuscirà a calcolare una media delle vostre misurazioni, in modo da avere un’idea ancora più chiara della vostra pressione.

Medisana BU 565

Oltre che per l’affidabilità, abbiamo deciso di inserire nella nostra lista dedicata ai migliori misuratori di pressione anche il Medisana BU 565 per il suo grande display, che lo rende un apparecchio adatto soprattutto agli anziani o a coloro i quali hanno problemi di vista. Le cifre numeriche verranno riprodotte con caratteri grandi e con un’ottima luminosità, assicurando quindi una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione. La memoria interna salverà fino a 120 misurazioni e quest’ultime verranno classificate utilizzando una scala colori a forma di semaforo, che ha l’obbiettivo di farvi comprendere meglio quanto è buona la vostra pressione.

Omron X7 Smart

Omron X7 Smart si posiziona tra i migliori misuratori di pressione non solo per le letture precise e per le numerose funzioni, ma anche e soprattutto per il fatto di essere smart. Questo modello, infatti, potrà collegarsi con il vostro smartphone tramite bluetooth e con l’aiuto dell’app dedicata Omron potrete controllare le misurazioni in tutta comodità e senza la necessità di accendere l’apparecchio. Con ben 100 misurazioni salvabili, il controllo della pressione sarà totale, grazie anche all’ampio display, che vi mostrerà 2 letture contemporaneamente, cosicché possiate confrontare con più rapidità e precisione la pressione attuale con quelle precedenti. L’app ufficiale, inoltre, vi fornirà molteplici suggerimenti su come tenervi in salute, basandosi sulle vostre misurazioni. Insomma, ben più di un semplice misuratore di pressione.

Come scegliere un misuratore di pressione

Quando si acquista un misuratore di pressione si dovrebbero valutare una serie di fattori, proprio come si fa con qualsiasi altro prodotto. Nel caso specifico, l’accuratezza della pressione sanguigna la fa da padrone, ma ci sono comunque altri fattori che, pur non essendo così rilevanti, dovrebbero essere presi in considerazione se si vuole avere la certezza di fare un ottimo acquisto. Scopriamoli di seguito!

Accuratezza

Come anticipato, la prima caratteristica che dovrebbe spiccare in un misuratore di pressione è la precisione di lettura. Affidarsi infatti ad un apparecchio di dubbia qualità comporterebbe misurazioni non in linea con quelle reali e, di conseguenza, si correrebbe il rischio di credere di avere una determinata pressione quando invece quest’ultima potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quanto riportato.

Come si fa quindi a sapere se un misuratore di pressione è affidabile o meno? Non esiste un modo oggettivo, ma potrete ricorrere al classico suggerimento, ossia quello di tenere in considerazione le marche specializzate. A tal riguardo, le più note sono Omron, Microlife e Beurer, ma ne esistono molte altre ugualmente affidabili. Un altro modo, forse ancora più affidabile, che vi aiuterà a capire quale modello acquistare è quello di verificare se nella descrizione del prodotto viene dichiarato che si tratta di un prodotto clinicamente validato. La presenza di tale certificazione indica che siete di fronte ad un apparecchio che soddisfa i requisiti della pressione sanguigna e che ha ricevuto un processo di revisione indipendente da organizzazioni specializzate.

Se si cerca la massima accuratezza ci si dovrebbe affidare ad un misuratore di pressione analogico, ma quest’ultimi vengono usati solo dal medico, rendendoli poco popolari nell’uso quotidiano. Inoltre, non li consigliamo perché potrebbero richiedere l’aiuto di una seconda persona per applicare correttamente la pompa di pressione, per non parlare poi del fatto che non permettono di memorizzare le ultime letture. Nulla di grave, in quanto un buon misuratore di pressione digitale si avvicina tantissimo all’accuratezza di un modello analogico.

Funzioni

Un misuratore di pressione che si limiti a riportare la vostra pressione attuale potrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle persone, ma riteniamo che acquistare un apparecchio ricco di funzioni potrebbe rivelarsi utile in futuro, ad esempio qualora si dovesse avere l’esigenza di confrontare la pressione in giorni diversi. I modelli più recenti e all’avanguardia offrono svariate informazioni oltre alla pressione alta e minima, e al battito cardiaco. Funzioni come quelle riportate di seguito:

Memoria : utile per salvare le ultime misurazioni e confrontarle con quelle del resto della giornata o del giorno precedente. I modelli più sofisticati come l’Omron X7 Smart possono memorizzare ben 100 misurazioni, mentre le soluzioni entry level si fermano di solito a 20 o 30;

: utile per salvare le ultime misurazioni e confrontarle con quelle del resto della giornata o del giorno precedente. I modelli più sofisticati come l’Omron X7 Smart possono memorizzare ben 100 misurazioni, mentre le soluzioni entry level si fermano di solito a 20 o 30; Indicatore di soglia : spesso accompagnata da una grafica a colori esterna al display, questa funzione è utile per controllare a colpo d’occhio se la pressione si trova o meno nel giusto range. Qualora la funzione sia presente, l’apparecchio mostrerà all’interno dello schermo un indicatore di facile lettura, che si va ad affiancare alla rispettiva colorazione (rossa se la pressione è completamente fuori soglia, gialla se non è perfetta e verde se è ottimale);

Media : i misuratori di pressione di un certo livello riescono a calcolare una media di tutte le misurazioni, una funzione non indispensabile ma che potrebbe aiutare a capire qual è il livello medio della propria pressione nell’arco della giornata;

: i misuratori di pressione di un certo livello riescono a calcolare una media di tutte le misurazioni, una funzione non indispensabile ma che potrebbe aiutare a capire qual è il livello medio della propria pressione nell’arco della giornata; Avviso errori : spesso capita di applicare il manicotto in modo errato senza accorgersene, quindi avere un apparecchio in grado di rilevare la posizione sbagliata è fondamentale. L’eventuale errore viene di solito segnalato tramite un segnale acustico;

: spesso capita di applicare il manicotto in modo errato senza accorgersene, quindi avere un apparecchio in grado di rilevare la posizione sbagliata è fondamentale. L’eventuale errore viene di solito segnalato tramite un segnale acustico; Sveglia : i modelli più sofisticati potrebbero integrare una sorta di sveglia, utile per ricordarvi di misurare la pressione ad orari prestabiliti;

: i modelli più sofisticati potrebbero integrare una sorta di sveglia, utile per ricordarvi di misurare la pressione ad orari prestabiliti; Bluetooth: i misuratori di pressione possono essere anche smart e sono spesso i più costosi. Si connettono tramite bluetooth al vostro smartphone e inviano i dati raccolti dalle misurazioni, consentendovi di controllarle facilmente ogni volta che lo vogliate. Inoltre un modello smart come l’Omron X7 Smart potrebbe fornire molteplici suggerimenti su come tenervi in salute, basandosi sempre sulle misurazioni eseguite nel tempo.

Facilità d’uso

I misuratori di pressione sono apparecchi che vengono usati a qualsiasi età ma, sebbene la maggior parte delle persone li sappiano usare senza problemi, gli anziani potrebbero incontrare non poche difficoltà, ed ecco perché il fattore facilità d’uso ricopre un ruolo importante durante l’acquisto. Per facilità intendiamo che il dispositivo dovrebbe essere in grado di misurare la pressione automaticamente, senza dover passare attraverso svariati menu. La cosa migliore sarebbe quella di affidarsi a modelli con un singolo pulsante, cosicché una persona anziana non corra il rischio di premere pulsanti sbagliati, anche se questo potrebbe andare ad influire sul numero di funzioni dell’apparecchio.

Un altro fattore da valutare è il display. Questo dovrebbe essere il più grande possibile, affinché i valori di pressione vengano letti in modo rapido da chiunque. La stessa importanza bisogna darla ai pulsanti, che dovrebbero essere anch’essi il più grande possibile, in modo che una persona anziana riesca a distinguerli e a premerli con facilità. Inoltre, assicuratevi che sul manicotto del misuratore di pressione ci sia stampata una freccia o un disegno che vi indichi come applicarlo nel verso giusto. Quest’ultimo è presente praticamente su tutti i modelli, ma una controllatina non fa mai male.

Accessori

I misuratori di pressione non sono noti per il numero di accessori, infatti nella maggior parte dei casi troverete solo l’apparecchio con il relativo manicotto e custodia, il manuale di istruzioni e le batterie. Tuttavia, sarebbe apprezzato se il prodotto venisse dotato di batterie extra, di un manicotto aggiuntivo e di un diario su cui appuntare le varie misurazioni. Questi accessori però difficilmente si trovano inclusi nella confezione nei modelli entry level.

Come leggere un misuratore di pressione?

Al termine della misurazione, l’apparecchio mostrerà a schermo 2 numeri grandi, accompagnato da uno più piccolo. Quest’ultimo è quello dedicato al vostro battito cardiaco, mentre gli altri corrispondono alla pressione sistolica e diastolica. Riconoscerle è facile perché la prima ha sempre un valore più alto della seconda e viene rilevata non appena la pressione del sangue nelle arterie inizia a contrarsi. La seconda invece viene registrata quando il cuore inizia a rilassarsi.

Avrete sicuramente letto e sentito numerose volte che la pressione dovrebbe essere di 120/80 ed è corretto, ma non dovreste preoccuparvi se i valori non sono sempre perfetti. È consigliato avvisare il medico quando i valori superano sempre la soglia di 140 o si attestano spesso sotto i 100 per quanto riguarda la pressione sistolica, mentre i valori preoccupanti della pressione diastolica sono quelli inferiori a 60 o superiori a 100. A prescindere dai valori, è importante mantenere uno stile di vita sano e un peso moderato, in modo da prevenire complicanze a causa della pressione. Inoltre, potrebbe rivelarsi importante per il medico sapere se la vostra famiglia presenta o meno problemi di pressione o se siete gli unici a soffrirne.