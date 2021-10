Moda autunno, fino a 50€ di sconto con questo coupon di eBay!

Parte oggi su eBay la promozione Winter is coming, un’occasione perfetta per rinnovare il proprio guardaroba in previsione dell’inverno ormai alle porte. Le temperature hanno già iniziato ad abbassarsi molto e sicuramente molti di voi staranno già pensando a nuovi capi di abbigliamento per non trovarsi impreparati al freddo in arrivo. Come sempre su eBay troviamo tantissime offerte interessanti su svariati capi di abbigliamento per lui e per lei, oltre a sconti interessanti anche su accessori non strettamente legati all’inverno come orologi o calzature sportive.

Fino al 24 ottobre avrete la possibilità di sfruttare le numerose proposte di questa promozione e applicando il codice sconto MODAUTUNNO21 potrete risparmiare il 15% sui vostri acquisti fino a un massimo di 50€. Potrete utilizzare questo coupon su tutti i prodotti presenti in questa pagina. Per maggiori informazioni sull’utilizzo del coupon vi rimandiamo ai termini e condizioni riportati poco sotto.

Come detto poco sopra sono tantissimi i prodotti presenti in questa promozione ma in questo cosa vogliamo concentrarci principalmente sull’abbigliamento invernale, andandovi a segnalare quelle che a nostro giudizio sono le migliori offerte, vuoi per i brand trattati o per la percentuale di sconto che potete ottenere. Ecco quindi qui di seguito una lista di prodotti scelti per voi.

N.B.: vi ricordiamo che la promozione scade il 24 ottobre o fino ad esaurimento scorte, vi consigliamo quindi di affrettarvi per acquistare il prodotto che desiderate. Per usufruire dello sconto non dovrete far altre che utilizzare il codice MODAUTUNNO21 durante la procedura d’acquisto

La nostra selezione di offerte

Termini e condizioni

Codice : MODAUTUNNO21

: MODAUTUNNO21 Valore Coupon : 15%

: 15% Sconto Massimo : 50€

: 50€ Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 13 ottobre 2021 ore 9:00

: 13 ottobre 2021 ore 9:00 Fine : 24 ottobre 2021 ore 23:59

: 24 ottobre 2021 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti presenti in questa pagina

