Ormai lo saprete: Monclick non è avido di offerte interessanti ed anzi, specie negli ultimi mesi, il portale di è prodigato di proporci innumerevoli offerte interessanti, come quelle relative a console e videogiochi oppure quelle dedicate alle Smart Tv. Oggi però il portale vuole fare di più ed ha dato il via ad una serie di promozioni che, tra l’altro, comprendono la possibilità di finanziamenti a tazzo zero! Fino al prossimo 7 giugno 2020 Monclick propone tantissimi prodotti acquistabili a rate con TAN Fisso a zero e TEAEG zero, con prima rata a 30 giorni. Un’occasione che, unita alla consegna gratuita su tantissimi prodotti, rende l’acquisto imprescindibile!

Dunque, senza perdere ulteriore tempo, abbiamo pensato di elencarvi quelle che sono le principali offerte dello store, spaziando fra prodotti di vario genere ed utilizzo come console, elettrodomestici e smart TV. Poiché i prodotti che fanno parte dell’offerta sono numerosi, vi consigliamo comunque di spulciare per bene anche la pagina dedicata alle offerte di Monclick, così che possiate controllare tutte, ma proprio tutte le categorie in sconto.

Infine, vi ricordiamo che Tom’s Hardware Italia è presente anche su Telegram con alcuni canali dedicati alle offerte, e il nostro suggerimento è proprio quello di iscrivervi per non perdervi nessuna delle promozioni dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi. Per il resto, buono shopping!

