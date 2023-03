Se siete alla ricerca di numerose opportunità di risparmio per acquistare un elettrodomestico, allora questo rappresenta sicuramente il posto giusto. In questo articolo, infatti, vogliamo proporvi la nuova ed interessante iniziativa di Monclick, che consente di acquistare molteplici articoli del suo catalogo a prezzi decisamente contenuti.

Chiaramente, la lista dei prodotti compatibili con la promozione è particolarmente lunga e variegata, difatti comprende frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e molto altro ancora. Tra le tante proposte, vogliamo consigliarvi quella relativa alla Lavasciuga Haier I-Pro Series 7, in particolare il modello HWD120-B14979S. Originariamente venduto a 1.549,90€, fino al prossimo 10 marzo è disponibile a “soli” 699,90€, grazie ad uno sconto del 55%!

Stiamo parlando di un prodotto che, sebbene sia proposto ai consumatori finali, possiede alcune funzionalità da una vera lavanderia professionale. Innanzitutto, possiede un’ampia scelta di funzionalità smart, che ne migliorano le prestazioni durante il lavaggio e l’asciugatura di qualsiasi capo d’abbigliamento. Oltre a ciò, vanta una serie di chicche software e hardware che riducono il rumore e il consumo di energia, oltre ad ottimizzare la durata dei cicli di lavaggio.

Questa lavasciuga, inoltre, vanta una capacità di carico di ben 12Kg, motivo per cui è in grado di effettuare più bucati contemporaneamente, riducendo così ben 73 cicli in un anno, rispetto ad una lavasciuga di 8Kg. Insomma, si tratta dunque di un prodotto dalle altissime specifiche e da un prezzo praticamente irresistibile.

