Se siete alla ricerca di un qualcosa che vada oltre ai classici sconti permettendovi, al tempo stesso, di dilazionare il pagamento senza interessi, allora troverete interessante l’attuale proposta di Monclick, valida fino al 31 maggio. L’offerta consiste nell’acquistare i prodotti con la possibilità di pagare a rate a 10 o 20 mesi, con la prima rata dopo 30 giorni e con TAN fisso e TAEG a tasso zero.

Monclick offre il tasso zero sugli articoli da almeno 200€ e fino a un massimo di 5.200€, con il finanziamento attivabile e gestibile direttamente online, attraverso una procedura semplice e veloce. Ad essere coinvolto sarà l’intero catalogo, a partire dai prodotti Apple fino ad arrivare ai monopattini elettrici che, con l’arrivo della bella stagione, quasi sicuramente vi invoglieranno ad acquistarne uno. Grazie al tasso zero, tuttavia, riteniamo sia saggio acquistare prodotti di una certa rilevanza e dal prezzo importante, come la LG OLED55G16LA, sulla quale vi è anche un risparmio di circa 800 euro.

La LG OLED55G16LA è la top di gamma della nota azienda sudcoreana e si posiziona a un livello ancora più alto della pluripremiata serie C1 di LG, non solo grazie a un pannello OLED Evo, ma anche a un design estremamente sottile ed elegante, che vi permetterà di posizionare la smart TV il più a filo possibile al muro, grazie anche a un supporto a parete (incluso in confezione) studiato per occupare pochissimo spazio.

La qualità del pannello di LG OLED55G16LA non ha davvero paragoni, visto che parliamo di una tecnologia OLED con nuovi substrati, che rendono la nota retroilluminazione con neri assoluti ancora più efficiente. In sostanza, gli OLED Evo di LG migliorano l’unico punto debole che hanno le smart TV dotate della pur sempre ottima tecnologia OLED, ossia la luminosità. Il noto produttore è riuscito ad aumentare la luminosità preservando la vita del pannello, facendo sì che tutte le altre tecnologie di retroilluminazione non possano competere.

La LG OLED55G16LA si farà apprezzare poi per la possibilità di riprodurre immagini di opere d’arte quando non è utilizzata, come se fosse un quadro, una funzione già presente su alcuni modelli della concorrenza, la cui resa visiva però può essere apprezzata appieno solo su un pannello OLED. Essendo una smart TV all’avanguardia sotto tutti i punti di vista, potrete collegarla anche alla vostra console di ultima generazione, beneficiando dei vantaggi delle porte HDMI 2.1, tra cui il 4K a 120 Hz.

Questa offerta di Monclick rappresenta una fantastica occasione per tutti coloro che vogliono effettuare acquisti con la massima comodità, oltre per chi vuole risparmiare cifre importanti, come abbiamo appena visto con il prodotto descritto pocanzi. Suggeriamo quindi di visitare la pagina dedicata, dalla quale potrete poi scegliere il metodo di pagamento che più si adatta alle vostre preferenze.

