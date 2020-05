Monclick: tornano le straordinarie offerte degli Sconti in Fuga

Nuova ondata di offerte su Monclick! Il famoso store online ha lanciato la promozione Sconti in fuga, con sconti fino al 50% su alcuni prodotti. Tra le varie proposte del portale, non solo smartphone e smart TV, ma anche tante offerte e promozioni dedicate al mondo degli elettrodomestici per la casa e la cucina con, in più, la possibilità di combinare queste promozioni con la consegna gratuita, il che rende le offerte disponibili non solo molto appetibili ma anche decisamente convenienti!

Tra le varie proposte, spicca decisamente l’offerta relativa a Huawei P30 Lite da 128Gb, smartphone coreano arrivato sul mercato già da qualche tempo, ma resosi subito popolare come una delle migliori scelte del suo mercato di riferimento. Come largamente esposto nella nostra recensione, il P30 Lite è il compromesso perfetto per chi cerca un telefono compatto, dalle buone prestazioni e dalla grande autonomia. Con 4Gb di RAM e dotato di processore Kirin 710, questo smartphone è composto da uno schermo IPS LCD da 6,15 pollici con risoluzione pari a 1.080 x 2.312.

Il comparto fotografico è composto da una Tripla fotocamera (48 MP + 2 MP + 8 MP) fra cui una grandangolare, ed una fotocamera frontale da 32 MP. La presenza della ricarica a 18W e della batteria da 3.340 mAh rendono il P30 Lite un dispositivo dall’ottima autonomia, senza considerare la rapidissima ricarica veloce, che lo rende di nuovo operativo in pochi minuti.

Si tratta, ovviamente, di solo una tra le tate proposte in offerta degli Sconti in Fuga di Monclik, motivo per cui vi invitiamo – come sempre – a tenere d’occhio la pagina con tutte le offerte disponibili, così da poter rintracciare l’occasione che più si addice alle vostre esigenze, ed alle vostre tasche. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

