Monitor curvo MSI in sconto su Amazon! Schermo spettacolare, a meno 169€!

Nonostante manchino poche ore alla conclusione dell’Early Black Friday di Amazon, vi segnaliamo che ci sono ancora diverse occasioni parte di questa iniziativa che potreste voler cogliere al volo, specie considerando che parliamo di offerte relative a prodotti davvero ottimi. Ve lo abbiamo già dimostrato offrendovi un’eccellente smart TV Sony da 85 pollici a prezzo scontatissimo, e vogliamo ora ribadirlo segnalandovi lo spettacolare monitor MPG ARTYMIS 343CQR da 34 pollici.

Un monitor davvero eccellente, oggi proposto al prezzo più basso di sempre e, pertanto, considreabile come una delle migliori offerte di questo intenso finale dell’Early Black Friday. In termini di cifre, parliamo di un risparmio di quasi 170€, che riduce il prezzo ufficiale di questo monitor da 799,00€ a 629,90€. Un’offerta conveniente e che va ad interessare in modo particolare chi necessita di un monitor capace di adattarsi sia al gaming che alla produttività.

Oltre a portare l’esperienza di gioco ad un nuovo livello, il formato 21:9 di MSI MPG ARTYMIS 343CQR aiuterà coloro i quali necessitano di affiancare più finestre per lavorare contemporaneamente su più progetti. Una cosa molto utile quando si deve comporre un lavoro elaborato, con svariati file di partenza che debbano essere visualizzati sempre a schermo.

Ad ogni modo, questo monitor nasce con un’anima da gaming e lo dimostra non solo la frequenza di aggiornamento a 165Hz, ma anche la modalità “MSI Console“, che consentirà ai possessori di PS5 di accettare segnali 4K anche se il MSI MPG ARTYMIS 343CQR dispone di una risoluzione QHD (3440 x 1440), supportando contemporaneamente l’HDR. In parole povere, è il monitor perfetto per la console di ultima generazione di Sony.

Inoltre, MSI MPG ARTYMIS 343CQR è il primo monitor da gaming a implementare una funzione che vi permetterà di visualizzare a schermo il display del vostro smartphone, dandovi modo di avere tutto sotto controllo su un’unica schermata. Sempre dallo schermo curvo da 34 pollici potrete poi impostare profili multipli e regolare le varie impostazioni con l’obiettivo di ottenere la miglior esperienza visiva in base al contenuto visualizzato o all’uso che ne farete in un determinato momento. Insomma, un monitor tecnologicamente all’avanguardia e un passo avanti rispetto a tante altre soluzioni dal prezzo simile.

Detto ciò, questa non è l’unica offerta che rimarrà attiva per le prossime ore, ed ecco perché vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere il monitor che meglio si addice alle vostre esigenze! Prima di scoprire le prossime offerte odierne, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!