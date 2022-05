Se siete alla ricerca di un monitor gaming per il vostro PC, che possa permettervi anche di godere al meglio delle console di nuova generazione, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon sul BenQ MOBIUZ EX2710R è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di risparmiare ben 320,00€ su un prodotto perfetto per ogni tipologia di giocatore!

Questo monitor curvo da 27″ è equipaggiato con un brillante pannello LED VA in grado di supportare elevate frequenze video e garantire prestazioni elevatissime anche nelle situazioni più concitate, grazie alle sue efficienti tecnologie di controllo dell’immagine. Con la promozione di oggi potrete acquistarlo al vantaggioso prezzo di 299,00€, con uno sconto del 52% sul valore di listino originale. Si tratta del miglior prezzo di sempre per questo monitor!

Il BenQ MOBIUZ EX2710R è pensato e progettato per fornire al giocatore tutto ciò che serve per ottenere il massimo dai propri giochi, offrendo una risoluzione 2560 x 1440 QHD ideale per le dimensioni del pannello, la cui frequenza di aggiornamento video arriva fino a 165Hz. Sfruttando AMD FreeSync Premium Pro, godrete di giochi sempre fluidi e stabili, dando il meglio nelle intense sessioni multiplayer anche grazie al tempo di risposta di soli 1ms. Se giocate su console come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, potrete quindi utilizzare al meglio, spingendole alla frequenza di 120Hz, sempre più diffusa nei titoli multplayer.

Per offrire colori più vivaci e brillanti, questo monitor dispone della tecnologia HDRi, che adatta le informazioni video a seconda dell’ambiente circostante, per visualizzare al meglio i colori della gamma estesa HDR nei giochi e nei contenuti che la supportano. È possibile regolare con ulteriore precisione la luminosità generale e l’intensità dei neri attraverso le funzioni Light Tuner e Black eQualizer, permettendo di configurare preset personalizzati da caricare a seconda delle vostre esigenze. E Grazie alla tecnologia Eye-Care, potrete passare molte ore davanti allo schermo riducendo al minimo lo stress visivo, sia che siate impegnati nel gioco o vi stiate dedicando ad attività impegnative come il montaggio video o il fotoritocco.

Nel complesso il BenQ MOBIUZ EX2710R è un monitor che offre prestazioni ideali per il giocatore che si dedica sia al PC che alle console, incorporando una serie di tecnologie in grado di far esprimere al meglio i giochi più recenti e al tempo stesso garantire una visione ideale anche nelle lunghe sessioni, di gioco o lavoro. Il tutto in un prodotto disponibile al prezzo migliore di sempre per un periodo di tempo limitato!

