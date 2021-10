Monitor gaming 27″ 2K al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Con l’avvicinarsi del Black Friday iniziano ad arrivare sempre più offerte interessanti e, come ogni anno, una delle categorie che subisce gli sconti più interessanti è sicuramente quella dei monitor gaming. In questi giorni Acer, sulle pagine di Amazon, ha deciso infatti di scontare molti modelli interessanti e tra questi troviamo il prezzo più basso di sempre per il modello ED270U, un monitor gaming da 27″ e risoluzione WHQD che viene proposto a soli 229,90€ invece del suo prezzo originale di 349,90€!

Questo monitor di Acer si presenta come una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi grazie al suo pannello curvo con risoluzione WQHD (2560×1440) e bordi ultrasottili. Tra le carattestiche più importanti di questo modello troviamo sicuramente la frequenza di aggiornamento che raggiunge i 165Hz e l’adaptive sync che vi garantiranno tempi di risposta e fluidità eccellenti in ogni gioco, sempre che abbiate una scheda che regga la risoluzione WQHD, come una GeForce RTX 3060Ti oppure una Radeon RX 6700 XT, che sono tra i requisiti minimi per sfruttarla.

Se siete quindi tra i fortunati possessori, vista la difficoltà di acquisto, di una scheda grafica adatta a questa risoluzione, vi consigliamo sicuramente l’acquisto di questo monitor che, come già detto in precedenza, non è mai sceso ad un prezzo così basso.

Acer ED270U 27″ WQHD al prezzo più basso di sempre

Monitor gaming da 27″ con risoluzione WQHD con ottime prestazioni grazie al tempo di risposta di 1ms e alla frequenza di 165Hz. Disponibile in questi giorni su Amazon al prezzo più basso di sempre, solo 229,90€ con uno sconto di ben 120€!

