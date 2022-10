Nel caso siate alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, vi farà decisamente piacere sapere che da Yeppon numerosi prodotti Samsung di tale categoria sono in sconto fino al 30%. A partire dalle soluzioni entry level fino ad arrivare ai top di gamma: qualsiasi tipologia di monitor gaming cerchiate, molto probabilmente la troverete in offerta su Yeppon.

Photo Credit: Samsung

Ad essere in forte sconto su Yeppon sono numerose tipologie di monitor da gaming Samsung, compresi anche gli apprezzatissimi e diffusi prodotti della serie Odyssey. L’Odyssey G3, ad esempio, può ora essere vostro a soli 179,99 euro con quasi 80 euro di sconto, mentre sul formidabile Odyssey G7 è possibile risparmiare poco meno di 180 euro. Cercate un prodotto entry level di ottima qualità? Su Yeppon potete trovare il Samsung C24RG50FQR con pannello IPS curvo, 144 Hz di frequenza di aggiornamento e solo 4ms di tempo di risposta ad appena 158,99€.

Se siete alla ricerca del nec plus ultra dei monitor gaming a fare al caso vostro è sia il futuristico Samsung Odyssey Ark, tanto bello quanto esclusivo, che il Samsung Odyssey G9, proposto con addirittura 779€ di sconto e in grado di offrire una risoluzione wide 32:9 di 5120×1440, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync e HDR1000. In sconto su Yeppon sono comunque anche tanti altri monitor da gaming, per un risparmio decisamente considerevole qualsiasi sia la vostra scelta.

Oltre agli innumerevoli monitor da gaming Samsung in super sconto su Yeppon, vi sono anche molte altre offerte sul mercato. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto potete invece trovare tutti i monitor da gaming Samsung in offerta su Yeppon.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!