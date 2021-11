Monitor LG Ultragear in super offerta su Amazon!

Come prevedibile, le offerte del Black Friday non rimangono le stesse per tutto il periodo dell’evento, ma nel bel mezzo della promozione sarà possibile trovare in sconto nuovi prodotti, motivo per cui occorre tenere sempre gli occhi aperti per non rischiare di farsi sfuggire quelli che potrebbero rivelarsi gli affari dell’anno. Affari che oggi interessano chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, in quanto su Amazon sono appena andati in sconto una serie di nuovi monitor LG.

Si tratta di modelli che inizialmente sembravano non essere compatibili con questo Black Friday ma che invece ora godono di sconti pazzeschi. Come detto, diverse sono le soluzioni in offerta ma in questa occasione vogliamo citare l’LG 27GN800 UltraGear da 27 pollici, un monitor il cui prezzo è sempre rimasto sopra i 300€ (389,99€ di listino), ora crollato a 259,99€, facendo sì che questa sia una delle migliori offerte del giorno.

LG 27GN800 UltraGear è a tutti gli effetti un monitor da gaming e possiede tutte le caratteristiche per far sì che l’esperienza videoludica sia ai massimi livelli, partendo dalla risoluzione, che non è la classica FullHD bensì l’ottima 2560 x 1440 pixel, fino ad arrivare alla connettività, dove troviamo la Display Port 1.4, una HDMI 2.0 e una porta AUX. Come saprete, questa è la risoluzione perfetta per giocare su un 27 pollici, soprattutto se viene accompagnata dai supporti G-Sync e FreeSync Premium, rispettivamente di Nvidia e AMD. Questo significa che beneficerete della tecnologia di sincronizzazione adattiva a prescindere se avete una scheda video AMD o Nvidia.

Quando si parla di gaming, le frequenze di aggiornamento e di risposta sono fondamentali e l’LG 27GN800 UltraGear è ai vertici della categoria anche sotto questo punto di vista, in quanto vanta un pannello con un refresh a 144Hz e tempi risposta di 1ms. Insomma, un monitor in grado di cambiare le regole del gioco, nonché rendere il vostro ambiente di gioco ancora più coinvolgente grazie al design accattivante, caratterizzato da un piedistallo a V e dall’immancabile illuminazione posteriore.

I monitor LG andati in offerte di recente sono diversi e li abbiamo citati in calce, ma se non avete ancora scoperto le occasioni relative a tutti gli altri monitor vi consigliamo di visitare la pagina dedicata.

