Siete desiderosi di acquistare un monitor da gaming che all’occorrenza può accompagnarvi durante le giornate lavorative in smart working? Niente paura! Yeppon, uno dei negozi online di elettronica, ha pensato bene di inaugurare una nuova tornata di sconti, che vi permette di acquistare molteplici prodotti Samsung a prezzi incredibili, con sconti che possono raggiungere e talvolta superare la soglia dei 600,00€!

Chiaramente, la lista dei prodotti in offerta è piuttosto lunga e variegata ma, tra le tante promozioni, vogliamo consigliarvi l’acquisto del monitor da gaming Samsung Odyssey G5. Generalmente venduto a 379,00€, fino al prossimo 30 ottobre è acquistabile a “soli” 249,99€, grazie ad uno sconto del 34% che abbatte il prezzo consigliato di ben 129,01€!

Stiamo parlando, chiaramente, di un affare da non lasciarsi sfuggire, in quanto questo prodotto è in grado di offrire un’esperienza completamente differente rispetto ai monitor in FullHD. Infatti, l’Odyssey G5 possiede una risoluzione in WQHD (vale a dire 2560 × 1440 pixel), e dunque può riprodurre immagini nitide e dettagliate.

Se ciò non vi ha convinti sull’acquisto, possiamo specificare che questo monitor possiede un raggio di curvatura di ben 1000R, che permette non solo di migliorare la visione di contenuti multimediali, ma anche di abbattere l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo tante ore di lavoro o di gaming sfrenato. Oltre a ciò, non manca la compatibilità con FreeSync Premium ed un comparto connettività niente male per un prodotto del genere.

Insomma, un monitor che può aumentare il dettaglio dei vostri giochi e, in generale, della vostra postazione da gaming. Chiaramente, il nostro consiglio è anche quello di visitare la pagina di Yeppon per scoprire tutte le alternative presenti, compresi anche i monitor da gaming top di gamma, disponibili con tagli di prezzo fino a 600,00€.

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

