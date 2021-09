Monitor Samsung: fino al 33% di sconto nella nuova promo Amazon!

Amazon, dopo le sue consuete offerte giornaliere, ha annunciato una nuova ed interessante iniziativa, dedicata principalmente a tutti coloro che desiderano un nuovo monitor da gaming oppure da ufficio. Infatti, solo per alcuni giorni, potrete acquistare i migliori prodotti del marchio asiatico con sconti che possono raggiungere una percentuale del 33%!

Il colosso statunitense mette a disposizione un discreto numero di articoli targati Amazon ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di considerare l’acquisto del Samsung Monitor M5, nell’edizione dello scorso anno. Generalmente venduto a 289,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 234,90€, grazie ad uno sconto del 19% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 54,10€.

Si tratta di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che si adatta in tutti quei contesti casalinghi oppure di lavoro in remoto. Innanzitutto, vanta un pannello LED da 32 pollici con una risoluzione in FullHD, vale a dire 1920 x 1080 pixel. Tra le sue specifiche troviamo le modalità Eye-Saver e Flicker-Free, che riducono l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole, soprattutto dopo sessioni prolungate.

Il Samsung Monitor M5 rappresenta il primo monitor al mondo con Smart Hub, un particolare software che include tutti i maggiori servizi di streaming on-demand, tra cui Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+. Inoltre, può essere gestito con un comodo telecomando, senza la necessità di collegarlo ad un PC. Oltre a ciò, permette di effettuare il mirroring dello schermo del proprio cellulare, e vanta la certificazione HDR10.

Stiamo parlando, insomma, del prodotto ideale per lo smart working, con il quale è possibile anche visionare i migliori contenuti multimediali durante la pausa pranzo. Chiaramente, questa non è l’unica offerta attualmente disponibile su Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale, così da poter rintracciare le soluzioni che si adattano al meglio alle vostre esigenze e al vostro portafoglio.

