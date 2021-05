Monitor Samsung gaming da 24″al prezzo più basso di sempre su Amazon

Dopo avervi proposto le migliori offerte della mattinata su Amazon, vi segnaliamo ora un’occasione davvero imperdibile per tutti i gamer, che vi permetterà di acquistare un ottimo monitor curvo a marchio Samsung a quello che è il prezzo più basso di sempre per questo specifico modello!

Stiamo parlando dell’ottimo Samsung C24F396, un monitor con pannello curvo Full HD, specificamente pensato per il gaming, e con una diagonale di 24″ che, grazie al suo brillante pannello VA con retroilluminazione LED, vi offrirà colori brillanti, neri profondi, ed un rapporto di contrasto 3000:1, oggi in sconto a soli 119,00€, rispetto agli originali 169,00€ necessari per l’acquisto!

Un prodotto davvero ottimo che, grazie alla tecnologia AMD FreeSync, vi garantirà una visione straordinaria dei vostri titoli preferiti, evitando circostanze fastidiose come il “tearing”, ed azzerando completamente anche qualunque possibilità di sfarfallio, grazie alla tecnologia Flicker Free di Samsung. Pensato per lunghe sessioni di gioco, il monitor Samsung C24F396 offre persino una modalità di protezione dalla luce blu, chiamata Eye Saver, che riduce le emissioni dannose al minimo proteggendo la vista ed assicurando un’esperienza visiva senza alcun danno.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto ideale tanto per i giocatori occasionali quanto per i professionisti del gaming che, venduto con uno sconto di 50 euro, potrebbe rappresentare una delle vostre migliori occasioni per potenziare al meglio la vostra postazione di gioco, ben chiaro che esso è comunque solo uno degli innumerevoli prodotti in offerta oggi su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo anche di consultare l’intera selezione di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutti gli articoli in sconto oggi. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

