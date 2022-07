In quanto a qualità e prestazioni, si sa, i monitor Samsung sono tra i migliori, e con grande sorpresa Amazon li sta di nuovo scontando a meno di una settimana dalla conclusione del Prime Day, proponendo una serie di modelli della gamma Odyssey e Smart Monitor a prezzi quasi paragonabili al noto evento annuale tenutosi la scorsa settimana.

Occasioni d’acquisto incredibili e che ovviamente faranno la felicità di tutti coloro che, per un motivo o un altro, non sono riusciti ad accaparrarsi questi monitor durante i fantastici sconti della scorsa settimana. Il bello è che adesso non è richiesta nemmeno l’iscrizione a Prime, quindi le offerte sono accessibili a chiunque senza costi aggiuntivi.

Abbiamo anticipato che la selezione fatta da Amazon include diversi monitor della serie Odyssey e Smart Monitor, ma vale la pena citare anche la presenza di un “intruso”, sempre a marchio Samsung, ossia l’HRM UR55, un monitor che non ambisce a essere l’offerta più apprezzata dai videogiocatori, bensì da chi cerca la massima qualità d’immagine. Stiamo parlando quindi di un monitor adatto per chi lavora con foto e video e necessita di una soluzione che gli permetta di modificare i colori nella maniera più corretta possibile, ed ecco perché al posto di un’elevata frequenza di aggiornamento troviamo una risoluzione UHD e un’eccellente gradazione cromatica, resa possibile dal pieno supporto all’HDR10.

Il produttore si è concentrato molto alla produttività, implementando in questo monitor anche le modalità PBP e PIP, che permettono rispettivamente di dividere in due lo schermo, mostrando immagini da due sorgenti diverse, e di continuare a guardare un video mentre state interagendo con altri programmi. Il prezzo di 249,90€, ottimo per un monitor con tali caratteristiche e funzioni, non è stato così basso dallo scorso Black Friday.

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi monitor Samsung presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

