Monitor Samsung Odyssey G7 al prezzo più basso di sempre! Oltre 270 euro di sconto!

Sono già numerose le offerte che vi abbiamo proposto nel corso di questa giornata ma, come sempre, abbiamo intenzione di offrirvi ancora di più! Ecco perché abbiamo pensato di aprire questo pomeriggio segnalandovi l’ottimo sconto che Amazon sta dedicando allo splendido monitor da gaming Samsung Odyssey G7, in sconto per oggi a soli 559,90€ invece degli originali 839,00€!

Un prezzo sicuramente ancora alto per un monitor, ma che ben si giustifica se pensate che parliamo di un prodotto dalle performance eccezionali, realizzato per soddisfare appieno le esigenze di qualsiasi tipologia di giocatore!

Insomma, parliamo di un prodotto con tutti i crismi, collocato nella fascia più alta del mercato, e pensato per supportare degnamente le sessioni di gioco di quei giocatori che non vogliono compromessi o che, semplicemente, hanno fatto del gaming la loro professione.

Già sul mercato da qualche tempo, Samsung Odyssey G7 è stato recentemente rivisto e migliorato per una ottima “edizione 2021” che, come capirete, è proprio la protagonista di questa proposta. Prodotto con uno schermo di dimensioni variabili e, nello specifico, da 27″, 28″ e 32″, quello da noi proposto è il più piccolo dei tre, ovvero quello da 27″ che, salvo le dimensioni più contenute è identico in tutto e per tutto ai suoi omonimi dal display ben più generoso.

Curvo, con un fattore di forma 16:9 e un display QLED QHD (ovvero da 2560 x 1440 pixel), Samsung Odyssey G7 supporta la riproduzione di contenuti HDR ed offre una luminosità che può raggiungere il ragguardevole picco di 600 nit, il che li rende idonei per la certificazione HDR 600.

Dotato di una frequenza d’aggiornamento di ben 240Hz, e di un tempo di risposta pari a 1 millisecondo, Samsung Odyssey G7 supporta le tecnologie Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, che garantiscono la sincronizzazione tra la GPU ed il pannello, eliminando il pericolo di ritardi nell’aggiornamento dell’immagine, o qualsiasi altro difetto visivo.

Insomma, parliamo di un pannello veramente incredibile, la cui qualità tecnica lo rende una scelta più che degna per qualsiasi gamer, specie considerando l’ottima offerta di oggi che, come detto, vi offre la possibilità di acquistare Samsung Odyssey G7 con uno sconto di oltre 270€. Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi verso la pagina d’acquisto di questo ottimo prodotto, ricordandovi che esso è comunque solo uno dei tanti articoli in sconto su Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata alle offerte. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

