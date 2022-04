Vi informiamo che Amazon offre la possibilità di acquistare, fino al 1 maggio, svariati monitor Samsung a prezzi d’occasione. Il portale, infatti, sta proponendo quest’ultimi con percentuali di sconto altissime, tipiche degli eventi più vantaggiosi dell’anno con la possibilità, in alcuni casi, di acquistarli a prezzi mai così bassi.

Le proposte coprono varie esigenze, con soluzioni adatte per chi cerca un semplice monitor tradizionale, modelli con pannelli 4K e quelli ad elevato refresh rate. Le offerte includono anche gli Smart Monitor Samsung ed è proprio su quest’ultimi su cui vogliamo soffermarci, dal momento che Amazon vi permetterà di acquistare l’ottimo Samsung Smart Monitor M7 da 43 pollici al prezzo più basso di sempre. Parliamo di un risparmio netto di 220 euro che, in termini di spesa, si traducono in 449,00€ anziché 669,00€.

Samsung è stato il primo produttore a far arrivare sul mercato gli Smart Monitor, noti per avere un sistema operativo integrato con tante app preinstallate proprio come una smart TV. Il vantaggio sarà quello di avere non solo un ottimo monitor con numerose opzioni di connettività, ma una soluzione All-in-One che vi permetterà di connettervi a internet e di accedere poi ai servizi di streaming più popolari, oltre alla possibilità di usare Office 365. Potrete quindi guardare i contenuti online che siete soliti scrutare nel televisore direttamente dal monitor, senza la necessità di passare attraverso il PC, dato che basterà alimentare il Samsung Smart Monitor M7 per far sì che possiate entrare in un mondo ricco di contenuti multimediali e non solo.

Con il supporto Airplay, Mirroring e Wireless Dex, il Samsung Smart Monitor M7 saprà soddisfare le vostre esigenze produttive. Se avete un dispositivo Apple, con Airplay potrete trasmettere in streaming o condividere i contenuti salvati sul vostro dispositivo sul grande schermo da 43 pollici. Questi possono includere sia video che musica e lo stesso vale con Wireless Dex, che vi darà inoltre la possibilità di usare il monitor come se fosse un computer. In questo caso, però, occorre che il vostro dispositivo Samsung sia compatibile.

Il Samsung Smart Monitor M7 vi permetterà di esplorare un mondo di contenuti attraverso un’altrettanto telecomando smart, al quale potrete parlargli e chiedergli di far passare il da un’applicazione all’altra, di controllare i video e molto altro tramite l’assistente vocale Bixby o l’app SmartThings. Con la funzione Auto Source Switch+ sarà ancora più semplice utilizzare questo monitor, visto che riconoscerà automaticamente la fonte alla quale viene connesso, senza la necessità di cercare l’ingresso giusto nel menù. L’Adaptive Picture, infine, farà sì che questo monitor si avvicini agli standard qualitativi di una moderna smart TV, regolando in tempo reale la luminosità del pannello in base alla luce ambientale, azzerando così ogni eventuale dubbio relativo al compromesso di qualità che il produttore potrebbe aver dovuto incorrere realizzando un monitor di questo genere.

Un monitor versatile che, grazie all’offerta di Amazon, potrete acquistare a un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello originale. Nonostante le occasioni sui monitor Samsung non finiscano qui, consigliamo di recarvi sulla pagina dell’offerta per dare un’occhiata alle altre soluzioni.

