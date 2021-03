Monitor scontati fino al 40% nelle offerte Monclick

Vi segnaliamo che, qualora siate alla ricerca di un nuovo monitor PC ad un buon prezzo, tra le offerte di Monclick potreste trovare quella che fa al caso vostro, visto che il portale ha dato il via ad una nuova promozione tutta dedicata agli schermi per PC, con sconti che arrivano a decurtare il prezzo dei prodotti anche del 40%! Questa promozione terminerà il 6 aprile, quindi avrete molto tempo per consultare le molte proposte del portale, che spaziano dai semplici monitor per lavoro fino alle soluzioni pensate per il gaming, con anche soluzioni con lo schermo curvo. Vi ricordiamo poi che questa non è l’unica promozione presente su Monclick, infatti in questi giorni potrete avvalervi anche degli ottimi sconti che riguardano i grandi elettrodomestici, quindi affrettatevi!

Tante sono le proposte che potrete trovare sul portale, ma quella che ci sentiamo di consigliarvi è quella del monitor AOC CQ27G2U/BK, disponibile all’acquisto a 317,90€, scontato di ben 260€ dal suo tipico prezzo. Questo particolare monitor da gaming saprà coinvolgervi con i suoi 27 pollici di dimensioni, mettendovi al centro dell’azione ed offrendo un’esperienza di gioco come mai immersiva, infatti la risoluzione del monitor AOC CQ27G2U/BK è pari a 2560 x 1440 pixel Quad HD, con un widescreen 16:9 ampio e che permette una visione migliorata dei contenuti. Le sue ottime performace visive sono dovute dall’impiego della migliore tecnologia AMD FreeSync Premium, garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza scatti, arrivando ad una frequenza di aggiornamento di almeno 144 Hz, producendo immagini definite quasi come nella realtà.

Con appena 1 ms di tempo di risposta, AOC CQ27G2U/BK è un monitor che fornisce ai videogiocatori un’esperienza di gioco migliorata, rappresentando transizioni cromatiche e movimenti in maniera fluida e rapida senza ghosting o intoppi. Inoltre, per offrire un’esperienza di gioco ottimale ma allo stesso tempo compatibile con tutte le tipologie di giocatori, nelle impostazioni di AOC CQ27G2U/BK è possibile selezionare il livello di luminosità più adatto tra le 6 presenti, pensate per esempio per gli FPS o per i giochi di guida.

Il monitor AOC CQ27G2U/BK è però solo una delle tante offerte incluse in questa iniziativa di Monclick, e per questo che il nostro consiglio però non può che esser quello di visitare la pagina del portale e consultare l’intera selezione di offerte così da trovare quella perfetta in base alle vostre necessità. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale del portale, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!