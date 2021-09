Monitor, stampanti, tastiere e non solo nelle nuove offerte tech di Monclick!

Mentre impazzano le principali offerte giornaliere dai maggiori portali online e la vendita aperta dei nuovi iPhone 13, in questo nuovo articolo vogliamo passare su Monclick per illustrarvi la promozione che coinvolge tantissimi prodotti hi-tech, come monitor, stampanti, tastiere e tanto altro ancora. Questa iniziativa ha una durata molto limitata e propone sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%, dunque vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

La lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del monitor HP E23 G4, in particolare il modello 9VF96AA. Originariamente venduto a 269,99€, solo per qualche giorno è disponibile a “soli” 208,99€, grazie ad uno sconto del 23% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita consigliato di ben 61,00€!

Stiamo parlando di un prodotto che si presta perfettamente a tutte le attività lavorative, in contesti di smart working. Infatti, vanta un design ergonomico e ottimizzato per l’operatività di ogni giorno, e si caratterizza da un pannello LCD da 23 pollici con una risoluzione in FullHD, ossia 1920 x 1080 pixel. Dotato di HP Eye Ease, questo articolo garantisce il corretto confort per gli occhi grazie al filtro contro la luce blu.

Il monitor in questione, inoltre, vanta un comparto connettività di tutto rispetto, che comprende tutte le porte di maggior utilizzo come VGA, HDMI e DisplayPort. È possibile anche collegare fino a quattro accessori USB direttamente al monitor grazie alla presenza dell’hub USB 3.2 integrato. E poi, con l’intuitivo software HP Display Center, potrete personalizzate le impostazioni, in modo tale da salvaguardare la vostra salute e le principali funzioni del pannello.

Si tratta dunque di un’occasione da cogliere al volo, perché assicura buone funzionalità durante le attività lavorative. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Monclick.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione di prodotti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!