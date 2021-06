Monopattini e bici elettriche: le migliori offerte del Prime Day 2021

Tra Prime Day e disponibilità di Xbox Series X su Mediaworld, queste sono ore stupende per gli amanti degli acquisti online, i quali ora potranno continuare a risparmiare dato che il colosso dell’e-commerce, in occasione del suo grande evento, ha messo in atto una scontistica degna di nota anche sulle soluzioni di mobilità elettrica, ovvero gli utilissimi e divertenti monopattini e biciclette elettriche.

Se avete sempre voluto munirvi di un’ottima soluzione di mobilità elettrica ma il prezzo elevato vi ha spinto a non portare al termine l’acquisto, sarete felici di sapere che probabilmente non c’è momento migliore di questo per portarsi a casa un prodotto di questa categoria. Le pagine di Amazon, infatti, si sono arricchite di offerte che vi permetteranno di acquistare tantissimi monopattini e biciclette elettriche, inclusi i modelli più ambiti, a prezzi mai così bassi.

Una delle soluzioni di mobilità elettrica ad essere proposta al prezzo più basso di sempre è il monopattino i-Bike Mono Air S che, pensate, potrà essere vostro a soli 214,90€ invece di 399,00€. Parliamo di un modello con ruote da 8,5 pollici e telaio in alluminio, nonché di un motore da 350W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e garantire un’autonomia di 20km. Dotato inoltre di luci a LED e display LCD, è ovviamente conforme all’ultimo decreto e monta potenti freni a disco che vi assicureranno di fermarvi in tempi rapidi, evitando gli ostacoli improvvisi.

Le offerte del Prime Day 2021 coinvolgono un sacco di prodotti anche su questa categoria, motivo per cui vi lasciamo in calce una lista di quelle che sono, secondo noi, le migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire. Come al solito, per scoprire tutte le altre offerte, consigliamo di controllare spesso la nostra pagina dedicata al Prime Day 2021.

