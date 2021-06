Monopattini elettrici fino al 70% di sconto nel 9th Anniversary Sales di Geekbuying!

Se siete alla ricerca di una bicicletta oppure un monopattino elettrico, allora sarete felici di sapere che Geekbuying ha da poco dato il via ad una nuova promozione, chiamata “9th Anniversary Sales”, che vi permetterà di acquistare tantissimi articoli per la micro-mobilità cittadina, con sconti fino al 70%!

Tantissime le offerte sebbene, tra le varie, ci prema segnalarvi quella relativa al monopattino elettrico pieghevole Nubility N1, disponibile al prezzo di 251,30€ anziché di 661,67€, a seguito di uno sconto del 62%! Questo monopattino elettrico presenta un design slanciato ed elegante, proponendosi come un mezzo di trasporto green, portatile e sicuro, tanto che vi basteranno soltanto 3 secondi per aprirlo e per richiuderlo con estrema facilità! Grazie al suo esiguo peso di 14 kg, questo monopattino, inoltre, offre un buon bilanciamento tra stabilità e facilità di trasporto e con una sola carica potrete avere fino a 25 km di autonomia.

Il potente motore da 250 W, la grande capacità della batteria e la forte capacità di carico fanno di Nubility N1 il mezzo ideale per soddisfare comodamente le vostre esigenze quotidiane garantendovi piena libertà persino durante il traffico intenso. Alle 3 modalità di guida, che vi permetteranno di regolare la velocità da 15 a 25 km/h, si aggiunge il sistema di frenata E-ABS+, che garantisce un arresto tempestivo e immediato, senza alcun rischio di scivolamento, offrendovi così una guida più sicura e protetta! Ma non finisce qui perché guidare in tutta sicurezza non è mai stato più semplice di così grazie alla luce frontale, che aumenterà la visibilità durante le insidie della guida notturna.

Questa è solo una delle tantissime soluzioni dedicate alla mobilità che potrete trovare fra le offerte dell’iniziativa “9th Anniversary Sales” lanciata da Geekbuying, pertanto vi consigliamo caldamente di visionare il portale dedicato per scoprire fra le tante proposte quelle che soddisfano meglio alle vostre esigenze! Vi ricordiamo infine di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

