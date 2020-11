Monopattino elettrico Go-Smart Eco a 299€ nel Solo per Oggi MediaWorld!

Prima di consultare le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld, vogliamo ricordarvi che oggi è il così detto Click Day, necessario per ottenere i sussidi del famoso Bonus Mobilità in grado di rimborsare fino a 500€ sulla spesa di un veicolo elettrico e dopo aver analizzato quelle che sono le migliori offerte a riguardo di portali come Amazon ed eBay, è arrivato il momento di snocciolare anche le promozioni di Mediaworld. In questi giorni di Black November il portale ha aumentato di gran lunga sia la quantità di articoli in promozione che la portata degli sconti, rendendoli ancora più corposi, ed infatti in questi giorni è possibile trovare molti smartphone, smart TV, elettrodomestici ed anche veicoli per la mobilità elettrica con sconti che superano il 50%, in alcuni casi.

Tra le numerose offerte presenti sul portale, spicca quella che riguarda il monopattino elettrico Go-Smart Eco che oggi può esser acquistato a ben 100€ in meno del suo prezzo standard, ossia a soli 299,00€ , e per cui potrete avvalervi del Bonus Mobilità per acquistarlo. Questo monopattino leggero ma allo stesso tempo compatto, grazie al suo design è perfetto per gli spostamenti quotidiani in città, merito delle ruote solide da 10″ che conferiscono una maggiore stabilità oltre che resistenza, arrivando a far sostenere alla struttura fino a 140 kg di carico.

Il motore da 350W, lavora assieme alla batteria in polimeri di litio da 7,8 Ah e permette al Go-Smart Eco di arrivare anche a 20 km/h di velocità arrivando persino a 20 km di autonomia, e la presenza di un acceleratore sul manubrio permette un maggiore comfort alla guida. Per quanto riguarda il sistema frenante, Go-Smart Eco è dotato di un freno meccanico posteriore, mentre davanti, in modo da accompagnare meglio il rallentamento ne è montato uno elettrico. Il pratico sistema di chiusura consente di ripiegarlo e riporlo senza troppi ingombri in auto o in casa, rendendolo perfetto per i brevi spostamenti in città e permettendo di salire addirittura sui mezzi, senza ingombro.

Oltre al monopattino Go-Smart Eco, le offerte presenti nel Solo per Oggi di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quella giusta per voi. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di promozioni di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

