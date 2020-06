Monopattino elettrico KickScooter ES1 Ninebot by Segway in super sconto su eBay!

Giusto qualche giorno fa vi avevamo segnalato la presenza di un’ottima offerta per ciò che concerne l’eccellente monopattino elettrico KickScooter ES2 Ninebot by Segway, proposto sullo store Unieuro al prezzo di soli 399,00€, in virtù degli originali 449,99€. Un’offerta imperdibile, specie per i tanti che, volendo approfittare del bonus messo in piedi dal Governo per fronteggiare la crisi della mobilità scatenata dal COVID-19, hanno deciso di passare ad una alternativa green ed elettrica per i propri spostamenti quotidiani. Certo, 399,00€ sono ancora molti, ed ecco perché abbiamo pensato di proporvi oggi questa ottima offerta al suo debutto su eBay, e riguardante il KickScooter ES1 Ninebot by Segway, ovvero il modello immediatamente precedente al succitato.

Generalmente venduto a 399,99€ ed oggi in sconto a soli 299,99€, il KickScooter ES1 Ninebot by Segway raggiunge la velocità di circa 20Km/h, e può percorrere fino ad un massimo di 20 km con una sola ricarica, grazie alla sua capiente batteria da 5200 mAh in polimeri di litio.

Meno pesante di circa un chilo rispetto a ES2, il KickScooter ES1 Ninebot by Segway è richiudibile e pesa circa 11,5 Kg, con una differenza di peso sostanzialmente giustificata dall’assenza delle luci led sottostanti la piantana, che invece illuminano a festa il modello ES2. Per il resto, siamo dinanzi ad un ottimo monopattino, con ruota anteriore ammortizzata ed una coppia di freni posteriore e anteriore, composta da un freno elettrico e da uno meccanico (per altro entrambi anti bloccaggio).

Sicuro e scattante, il monopattino elettrico KickScooter ES1 Ninebot by Segway è la scelta ideale per chiunque voglia un mezzo di trasporto funzionale e performante, a dir poco imperdibile al prezzo di meno di 300€, specie considerando l’ormai imminente accesso al bonus mobilità che, a conti fati, vi permetterà di acquistare questo ottimo monopattino ad un costo davvero basso!

>> Clicca qui per acquistare Ninebot KickScooter ES1 di Segway a prezzo scontato! <<

