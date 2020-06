Monopattino elettrico KickScooter ES2 Ninebot by Segway ad un prezzo imperdibile su Unieuro!

Se siete alla ricerca di un ottimo monopattino elettrico con cui usufruire del bonus proposto dal nostro paese per agevolare la mobilità elettrica, allora non potete lasciarvi scappare la proposta in sconto che Unieuro ci ha riservato per l’eccellente KickScooter ES2 Ninebot by Segway, proposto al prezzo di soli 395,00€, in virtù degli originali 449,99€!

Solido, funzionale ed in grado di raggiungere la bellezza di 25 Km/h, il KickScooter ES2 Ninebot by Segway garantisce massima mobilità, complice la sua batteria da 5200 mAh in polimeri di litio, che permette un’autonomia fino ad un massimo di 20 km con una sola ricarica!

Richiudibile e dal peso complessivo di soli 12,5 Kg, è facile da trasportare e grazie all’ampia ruota anteriore ammortizzata ed all’accoppiata composta da un freno freno elettrico e da uno meccanico (per altro entrambi anti bloccaggio) garantisce un viaggio sicuro anche sulle strade più accidentate. KickScooter ES2 Ninebot by Segway tuttavia non è solo bello da guidare, ma anche da vedere, grazie al suo sistema di luci LED personalizzabili nella parte inferiore del telaio, che permette di far risplendere il monopattino del colore che si preferisce, grazie ad una rapida e comoda app di impostazione disponibile sia per Android che per iOS.

Si tratta di un prodotto da non lasciarsi scappare, specie considerando che questo è il miglior prezzo attualmente disponibile sul mercato, complice il rapido aumento di interesse di molti a causa del succitato bonus mobilità che, come intuirete, ha portato ad un acquisto forsennato di questa tipologia di prodotti, con un conseguente aumento dei prezzo proposti.

Ben chiaro, dunque, che non si tratta del prezzo più basso mai proposto, l’offerta Unieuro è comunque una di quelle da non lasciarsi scappare, specie considerando l’ormai imminente accesso al bonus mobilità che, a conti fati, vi permetterà di acquistare questo monopattino top di gamma ad un costo davvero ridicolo!

