Monopattino elettrico Lancia Ypsilon al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte giornaliere dai maggiori portali online, torniamo ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed interessante promozione che coinvolge la mobilità elettrica. Infatti, gli interessati potranno acquistare alcuni dei migliori monopattini e biciclette elettriche, con sconti che possono abbattere il prezzo consigliato fino al 33%!

Un esempio? Vi consigliamo di dare uno sguardo all’eccezionale sconto riservato al monopattino elettrico Lancia Ypsilon che lo portano al prezzo più basso di sempre mai registrato su Amazon. Generalmente disponibile a 299,99€, quest’oggi è acquistabile a soli 199,99€, a seguito di uno sconto del 33% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 100,00€!

L’e-scooter Ypsilon rappresenta la soluzione ideale per muoversi tra le vie della città, in quanto possiede una serie di tecnologie hardware che migliorano l’esperienza utente, a partire dalle sue ruote honeycomb da otto pollici e dalla sospensione anteriore. Inoltre, grazie al suo incredibile peso di soli 13 kg, è possibile spostarlo in qualsiasi luogo – da chiuso – senza alcun tipo di problema, con la propria auto oppure con i mezzi di trasporto pubblico.

Per quanto concerne la sua scheda tecnica, il monopattino elettrico in questione è dotato di un motore da 250 W di tipo brushless, vale a dire una tecnologia che richiede una manutenzione minima e al contempo garantisce ottime prestazioni. Invece, sotto la pedana, troviamo una batteria da 216 Wh che garantisce un’autonomia stimata di 25 km circa (tende a cambiare in base alle tre modalità di guida da 6 Km/h , 20 Km/h e 25 Km/h).

Insomma, un prodotto eccezionale che, venduto con uno sconto di ben 100,00€, rappresenta un ottimo investimento per spostarsi in città velocemente. Tuttavia, è solo una delle tante occasioni di Amazon motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di visitare la pagina dedicata a questa iniziativa, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione.

