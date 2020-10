Monopattino elettrico Nilox Doc Twelve scontato di 200€ nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora quelle che sono le grandi occasioni del Solo per Oggi di Mediaworld. Da tempo lo store si propone come una valida alternativa ad Amazon ed eBay in quanto ad offerte quotidiane, ed ogni giorno un vasto numero di smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici e articoli tech ricevono ottimi sconti, validi però solo fino alla mezzanotte.

Fra le offerte proposte da MediaWorld, quella che spicca maggiormente riguarda il monopattino elettrico Nilox Doc Twelve, che solo per oggi può esser acquistato con 200€ di sconto, ossia a 398,00€. Questo monopattino pieghevole, oltre ad essere versatile e molto compatto, è dotato di un sistema di fissaggio alla pedana per rendere più facili e stabili i trasporti, e monta due grandi ruote da 12″ che lo rendono perfetto per i movimenti in città. Sul manubrio del Nilox Doc Twelve è poi presente un comodo display LCD che permette di impostare una delle tre velocità massime che può raggiungere, a scelta fra 6, 20 o 25 km/h.

Sulla sinistra del manubrio del Nilox Doc Twelve è possibile notare il pulsante di accensione delle potenti luci anteriori e posteriori, oltre a quello per il clacson, mentre al centro è fissato un gancio porta borse, con tanto di supporto per smartphone. La batteria da 10.400mAh lavora a stretto regime con il motore da 250W, assicurando oltre 30 km di autonomia per gli spostamenti, impiegando meno di 4h per una ricarica completa. Per quanto riguarda il sistema frenante, è presente un freno a disco posteriore ed uno meccanico, per fornire una maggiore sicurezza. Incluso nell’acquisto del monopattino, troverete anche un pratico blocca disco, per prevenire il furto da parte di malintenzionati.

Oltre al monopattino Nilox Doc Twelve, gli articoli inclusi nel Solo per Oggi di MediaWorld sono molti e per questo vi invitiamo a visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare quello più in linea con le vostre necessità.

