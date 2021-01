Monopattino elettrico Smartway ad un prezzo mai visto su eBay!

Dopo aver snocciolato quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, è ora giunto il momento di scoprire anche quali sono le occasioni Imperdibili di eBay che, al netto delle sue numerose categorie, ogni giorno include una vasta scelta di prodotti che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina, notebook, capi d’abbigliamento e persino tante promozioni relative alla fornitura di caffè in cialde con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche dell’80%.

Come sempre, si tratta di offerte ottimamente variegate, tra le quali vogliamo segnalarvi il monopattino elettrico Smartway Woow, che può esser acquistato ad appena 189,00€, con uno sconto di quasi 100€ dal suo prezzo originale. Questo monopattino risulta allo stesso tempo leggero e compatto, infatti è composto da un solido telaio in acciaio nero con una capacità massima di 100kg, che può esser facilmente ripiegato su se stesso in modo da poter esser portato sui mezzi di trasporto oppure per esser stipato a casa. La potente batteria dello Smartway Woow agli ioni di litio da 36V assieme al motore da 350W assicurano una velocità massima di 25 km/h oltre che la notevole autonomia di ben 18 km, con un livello di ricarica massima raggiunta in 4h.

Le ruote da 8,5″ di Smartway Woow sono compatte e realizzate in una gomma particolarmente resistente, che rende il monopattino perfetto per qualsiasi tipologia di terreno, da quelli cittadini a quelli più dissestati o impervi. Sopra il manubrio è possibile trovare poi il pratico e semplice display di Smartway Woow, che permette di monitorare con una rapida occhiata tutte le informazioni principali come velocità ed autonomia della batteria. Per quanto riguarda la sicurezza, Smartway Woow è dotato di un sistema frenante elettrico montato sulla ruota anteriore, fari e persino un fanale di posizione posteriore, oltre ad essere completamente resistente all’acqua, così da poter esser utilizzato anche in caso di pioggia.

A questo prezzo il monopattino Smartway Woow è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, ma rimane solo uno delle innumerevoli occasioni degli Imperdibili di eBay di oggi, ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina relativa alle promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Per altro, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito, che potrebbe permettervi di risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, ben chiaro che l’offerta è limitata nel tempo, motivo per cui sarebbe meglio approfittarne quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!