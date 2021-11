Monopattino Ninebot KickScooter E25E: performance al top con 150€ di sconto!

In vista del Black Friday previsto per fine mese, le offerte dell’Early Black Friday di Amazon si fanno sempre più interessanti come questa sul Monopattino Ninebot KickScooter E25E di Segway. Un prodotto veloce e super affidabile che adesso potete acquistare con al prezzo più basso di sempre.

Quello proposto da Amazon è davvero un affare che non dovete lasciarvi scappare, soprattutto se vi piace girare in città senza auto e in maniera totalmente green. Il prezzo del Ninebot KickScooter E25E di Segway è stato infatti tagliato di ben 150€ e passa dalla pesante cifra di 499,99€ a quella decisamente più leggera di 349,90€.

Dotato di una batteria in grado di arrivare senza problemi ai 25 Km, il Ninebot KickScooter E25E è un monopattino elettrico estremamente affidabile, adatto a tutti e realizzato con materiali di alta qualità. Parliamo infatti di un prodotto costruito da Segway, un brand leader nel settore dei veicoli elettrici, capace di tenere benissimo la strada e di mantenere alte performance anche sul bagnato. Il peso di soli 14 Kg lo rende uno dei veicoli elettrici più leggeri del mercato e grazie alla versatilità offerta dalla sua natura di monopattino, può essere piegato facilmente e trasportato senza problemi anche a mano. Se avete poi paura di doverlo lasciare a caricare per tutta la notte, potete tirare un sospiro di sollievo perchè la ricarica viene completata in sole 4 ore e le gomme a doppia densità non hanno praticamente bisogno di alcuna manutenzione. A soli 349,99€ è davvero un prodotto che non dovete lasciarvi sfuggire!

