Monopoly Ghostbusters a meno di 23€ su Amazon! E chi chiamerai?

Come saprete, sta per arrivare al cinema il nuovo capitolo dell’amatissimo franchise dei Ghostbusters, ovvero Ghostbusters Legacy, film che proponendosi come un sequel diretto dei due film originali, fungerà da reboot (il secondo, per la precisione) per la popolare saga degli Acchiappafantasmi.

Sappiamo bene quanti di voi siano legati ai film originali, e quanti ancora siano in attesa della nuova pellicola e, per questo, abbiamo pensato di proporvi quest’ottima offerta legata al mondo dei Ghostbusters, e proposta da Amazon in occasione degli sconti del suo Early Black Friday!

Vi segnaliamo infatti che, sul portale, è disponibile ad appena 22,99€, il Monopoly ufficiale dedicato alla saga cinematografica, ed apertamente ispirato, quando meno nello stile artistico, dai due film originali. Un’offerta ottima, specie considerando il prezzo originale di circa 40€, che è parte di una serie di sconti che lo store sta dedicando, tra le varie, anche ai giochi da tavolo.

Brandizzato Ghostbusters, sia nel nome che nella colorazione, questa versione del Monopoly non propone semplicemente una plancia e delle miniature a tema, ma offre anche alcune innovazioni dal punto di vista delle regole, così da rendere il tutto più vicino a quello che è il concept di base dei film, ovvero la cattura dei fantasmi.

Il gioco è quindi ambientato a New York, città flagellata da entità soprannaturali ed in cui i giocatori, ovvero gli Acchiappafantasmi, dovranno combattere fantasmi, accumulare denaro, e potenziare il proprio arsenale di trappole e unità di contenimento per salvare la giornata, ed evitare di andare in bancarotta.

Un gioco da tavolo semplice, adatto a tutte le età, e molto sfizioso dal punto di vista estetico che, venduto ad appena 22,99€, farà certamente la gioia di vecchi e nuovi fan dei Ghostbusters!

