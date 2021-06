Monster Hunter Rise ad un prezzo imperdibile su Amazon!

Dopo avervi proposto le ottime offerte del giorno a tema smart TV, nonché le nuovissime offerte che anticipano l’atteso Prime Day 2021, torniamo ora a parlare di Amazon e, nello specifico, lo facciamo per segnalarvi che sul portale è disponibile a prezzo scontato l’eccezionale Monster Hunter Rise, ultimo capitolo della serie Monster Hunter, uscito in esclusiva su Nintendo Switch giusto pochi mesi fa!

Ebbene, se avevate aspettato sino ad ora per acquistare questo splendido titolo Capcom, allora sappiate che su Amazon potrete acquistare Monster Hunter Rise al prezzo di appena 49,50€, con uno sconto di poco più di 10€ rispetto al prezzo consigliato!

Uno sconto che, tutto sommato, potrebbe sembrarvi modesto, ma dovrete tener conto, anzitutto, che parliamo di un titolo arrivato sul mercato da pochissimi mesi e che, per altro, sta godendo di un supporto gratuito post lancio come raramente se ne vedo su qualsiasi piattaforma! Secondariamente, i titoli in esclusiva per console Nintendo sono raramente scontati oltre i 15€, e pertanto avere a disposizione un gioco così fresco, con uno sconto di poco superiore ai 10 euro è, di per sé, un ottimo affare, specie perché parliamo di uno dei prezzi più bassi della rete!

Con le sue innumerevoli ore di gioco ed un’esperienza pensata per poter essere goduta da soli o in compagnia di un piccolo gruppo di amici, Monster Hunter Rise porta su Switch quanto di buono si era apprezzato già con il capitolo World in esclusiva per PS4, aggiungendo anche un’inedita verticalità nell’esplorazione ambientale, un nuovo contesto narrativo, ed un inedito parco mostri, alcuni dei quali ispirati direttamente al folclore giapponese! Un titolo eccezionale che, venduto a meno di 50 euro, rappresenta certamente uno dei migliori acquisti possibili su Nintendo Switch!

