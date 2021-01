Monster Hunter Rise: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 26 marzo arriverà finalmente sul mercato quello che è uno dei titoli più attesi da tutti i possessori di Nintendo Switch. Stiamo ovviamente parlando di Monster Hunter Rise, un titolo attesissimo dagli innumerevoli fan della celebre saga, che non vedono l’ora di mettere le mani sopra questo capitolo esclusivo per la piccola ibrida di casa Nintendo. Quale miglior modo per ingannare l’attesa se non prenotando fin da ora Monster Hunter Rise a quello che è il miglior prezzo attualmente disponibile sul mercato?

Come quasi sempre accade, anche prenotando Monster Hunter Rise presso alcuni negozi sarà possibile ottenere degli intriganti bonus pre-ordine. Chiunque acquisterà il titolo da Gamestop riceverà ad esempio tre differenti contenuti digitali, ossia lo stile armatura Canyne “Retriever”, lo stile armatura Felyne “Gatto Selvatico” e il talismano novizio per un aiuto nelle prime fasi di gioco. Bando però alle ciance e vediamo ora in che edizioni è acquistabile l’attesissimo Monster Hunter Rise.

Standard Edition

Se il vostro interesse è semplicemente quello di giocare Monster Hunter Rise senza nessuna rinuncia e al minor prezzo possibile, la standard edition è l’edizione che fa decisamente per voi. Pochi fronzoli e tanta azione: il massimo per gettarsi all’avventura!

Collector’s Edition

Se siete dei fan incredibili della celebre saga di Capcom, a venire in vostro soccorso è la Collector’s Edition del titolo, che oltre al gioco contiene anche numerosi bonus sia digitali che non. Un amiibo di Magnamalo, una spilla smaltata, degli adesivi e un codice per il download del Kit Deluxe DLC Pack: se volete il massimo questa è l’edizione che fa decisamente per voi!

Attenzione: alcune edizioni potrebbero essere già esaurite o disponibili solo a prezzi maggiori di quelli di listino.

