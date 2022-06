Come già accaduto innumerevoli volte nel corso degli ultimi anni Humble Bundle ha deciso di lanciare un ricchissimo bundle, colmo di giochi di grandissima qualità a un prezzo irrisorio. Stiamo parlando di opere dal calibro di Devil May Cry V, Street Fighter V e Monster Hunter World, oltre a tanti altri titoli marchiati Capcom. Un pacchetto irrinunciabile disponibile a un prezzo fuori di testa, ma solo per ancora pochi giorni. Il tutto come sempre acquistabile anche a scaglioni.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Strider

Bionic Commando

Aumentando l’offerta a 9,02€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Street Fighter V

Ultra Street Fighter IV

DmC Devil May Cry

Dragon’s Dogma Dark Arisen

Street Fighter V – Season 5 Champion Edition Upgrade Kit – 50% Coupon

Con almeno 18,19€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Monster Hunter World

Devil May Cry V

Devil May Cry HD Collection

Monster Hunter Rise – 50% Coupon

Acquistando il pacchetto su Humble Bundle sarà possibile, oltre ovviamente a fare incetta di grandi giochi a un super prezzo, anche a fare del bene. Parte dei proventi verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come American Civil Liberties Union (ACLU) e The Trevor Project. Fare del bene e riempirsi di giochi a un prezzo super, che volere di più?

Se siete interessati a farlo vostro, potete trovare questo ricco pacchetto a tema Capcom seguendo comodamente il link qui sotto. Fate però in fretta, tale bundle sarà acquistabile solamente fino al prossimo 23 giugno!

