MotoGP 20: preordinalo su Instant Gaming con oltre il 50% di sconto!

Nonostante manchino più di due settimane al lancio ufficiale di MotoGP 20 l’ultimo attesissimo episodio della celebre saga è già disponibile per il pre-order nella sua versione digitale per PC ad un ottimo prezzo. A soli 23.99 euro rispetto ai 50 ufficiali è infatti possibile fin da ora prenotare la versione Steam del titolo, con uno sconto di ben il 52%. Un’offerta assolutamente notevole quindi, che ci permetterà di giocare al titolo direttamente dal giorno del lancio.

MotoGP 20 è il videogioco ufficiale del celebre campionato sportivo, in cui potremo gareggiare sia nella classe regina che farci strada partendo dalle categorie minori del Motomondiale. Un titolo che andrà ricoprire sia le fasi più dinamiche su pista che quelle manageriali, permettendoci di prendere tutta una serie di decisioni che influiranno pesantemente sulle nostre carriere. Un’opera a tutto tondo, quindi, e per di più disponibile ora ad un prezzo assolutamente interessante.

Se siete interessati ad approfittare di questa interessantissima offerta potete quindi prenotare MotoGP 20 per Steam con oltre il 50% di sconto a solamente 23.99 euro direttamente su Instant Gaming. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il prezzo di Instant Gaming scenderà ulteriormente da qua alla data d’uscita ufficiale di MotoGP 20, nessun problema: il celebre portale vi rimborserà infatti la differenza di prezzo. MotoGP 20 arriverà ufficialmente su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 tra poco meno di un mese, ossia il prossimo 23 aprile 2020.

