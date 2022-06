Se vi piacciono i racing game e se siete appassionati della MotoGP, non potete perdervi l’ultima promozione di AK Informatica, che vi permetterà di ricevere in regalo uno degli ultimi lavori di Milestone, ossia MotoGP 22. Il gioco potrete riscattarlo per PC o per PS5 a seguito di un acquisto di un monitor BenQ da gaming entro il 18 luglio.

I monitor compatibili con la promozione sono 3, tra cui 2 da 27 pollici e uno da 32 pollici, e potrete acquistarli persino a prezzo scontato, oltre a ricevere il gioco in omaggio. Quest’ultimo sarà riscattabile tramite un seriale, che riceverete via e-mail da AK Informatica entro 15 giorni dall’ordine. La promozione è un’esclusiva di AK Informatica e i seriali per scaricare MotoGP 22 non sono illimitati, quindi non dovreste indugiare troppo per ovvi motivi.

Tutti i monitor selezionati hanno le caratteristiche per permettervi di godere al meglio MotoGP 22, ma se siete interessati ad un 27 pollici consigliamo di puntare sul BenQ Mobiuz EX2780Q, che dispone di un supporto dedicato per PS5, capace di settare automaticamente la frequenza di aggiornamento del pannello a 120Hz, in modo da funzionare tenendo conto delle capacità della console di ultima generazione di Sony. Su PC l’esperienza di gioco sarà ancora migliore, dato che il monitor raggiungerà i 144Hz a prescindere dalla risoluzione impostata, a patto di avere un hardware in grado di gestire il tutto.

La risoluzione massima di BenQ Mobiuz EX2780Q è di 2560 x 1440 pixel e verrà riprodotta da un pannello IPS in formato 16:9, con il supporto di tecnologie come il FreeSync, per rendere il tutto fluido e nitido. Il monitor qui proposto vanta poi un controller a 5 tasti che, oltre a permettervi di regolare il volume degli altoparlanti integrati (a 2.1 canali), vi consentirà di accedere alle impostazioni del monitor e di regolarle in maniera semplice e veloce.

Il monitor di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di questa promozione, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare questa occasione che, ricordiamo, vi permetterà di ricevere in regalo MotoGP 22. Ciò detto, suggeriamo di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata al seguente indirizzo.

