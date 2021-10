Motorola Edge 20 Lite 5G al prezzo più basso di sempre su eBay!

Inizia una nuova settimana e con essa ricomincia la nostra carrellata di offerte hi-tech. Dopo aver dato uno sguardo alle prime promozioni giornaliere, è giunto il momento di passare al setaccio le migliori proposte di eBay, in particolare quelle appartenenti a “Gli Imperdibili”. Infatti, gli interessati potranno acquistare smartphone, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

La lista dei prodotti promozionati è come sempre piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al Motorola Edge 20 Lite 5G, oggi al prezzo più basso di sempre. Solitamente venduto a 399,99€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 298,99€, grazie ad uno sconto di ben 101,00€ dal prezzo consigliato dal produttore statunitense.

Stiamo parlando di uno smartphone con sistema operativo Android dalle ottime specifiche tecniche, in grado di accontentare molti appassionati, grazie a buone prestazioni e ad un’ottima autonomia. Innanzitutto, può contare su un processore MediaTek Dimensity 720 MT6853, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 512 GB con slot per MicroSD.

Sulla parte anteriore troviamo un sorprendente display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione in FullHD+, vale a dire 2400 x 1080 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 90 Hz. Per quanto concerne il comparto fotografico, invece, questo smartphone possiede un modulo composto da tre sensori sulla parte posteriore, mentre una fotocamera anteriore da 32 MP sulla parte frontale, ideale per scattare selfie con gli amici o parenti.

Insomma, come detto, si tratta di un ottimo terminale che si contraddistingue anche dalla sua connettività 5G. Chiaramente, questa non è l’unica offerta attualmente attiva su eBay, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina de “Gli Imperdibili”, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte del portale.

