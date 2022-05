Tra gli ultimissimi arrivati sul mercato, Motorola Moto Edge 30 è certamente uno degli smartphone più attesi e chiacchierati, complice non solo un design sobrio ed elegante, unito a performance di altissimo livello, ma anche e soprattutto un corpo sottile e leggero, che lo rende uno degli smartphone più maneggevoli di prossima circolazione.

La notizia del giorno è che su Amazon, in occasione del lancio, proprio questo splendido gioiellino made by Motorola è in vendita in offerta lancio a soli 399,00€, con un risparmio netto di ben 150 euro rispetto agli originali 549,90€, il che si traduce in uno sconto del 27%!

Non male per uno smartphone nuovo e da poco messo in commercio, specie se consideriamo quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, più che degne per entrare di diritto nella fascia dei top di gamma del mercato.

Si parte, anzitutto, dall’ottimo processore Snapdragon 778G+ 5G, che garantisce performance sempre fulminee e scattanti, anche a confronto con app dispendiose, come quelle gaming. Inoltre, come ben esplicitato dal nome, parliamo di un processione progettato per lavorare in modo efficiente con le reti 5G il che, in soldini, si traduce non solo in una connessione dati fulminea per il dispositivo, ma anche in un’ottimizzazione dell’efficienza energetica, che permette al Motorola Edge 30 di arrivare tranquillamente a fine giornata con una sola ricarica, ed anche al netto di una connessione dati sempre attiva.

Ottimo anche il comparto fotografico, composto da due obiettivi (uno principale ed uno ultra grandangolare) da 50MP più un terzo da 2MP dedicato alla profondità d’immagine. I risultati sono ottimi, grazie soprattutto alla tecnologia di autofocus Instant All-Pixel Focus che, utilizzata dall’obiettivo principale, ha il compito di ottimizzare la messa a fuoco, anche in condizioni di scarsa luminosità, come nel caso di scatti in notturna.

A sublimare le immagini (ma anche i video), ci pensa poi un eccellente display OLED FHD+ da 6,5″ a 144Hz, supportato anche da un sistema audio multidimensionale firmato Dolby Atmos, che garantisce un’esperienza visica e acustica di primissima qualità, ottima per chi fruisce di contenuti in streaming via smartphone o, semplicemente, vuole godersi al meglio il gaming su mobile.

Tutto questo è poi racchiuso in un form factor dal design pregevole, che fa dello spessore ridotto la sua caratteristica vincente. Motorola Edge 30, infatti, si propone con uno corpo spesso appena 6,79 mm, il che lo rende non solo leggero e comodo da tenere in tasca, ma anche estremamente maneggevole il che, considerato l’uso ad una mano che ormai si fa degli smartphone, non è affatto da sottovalutare.

Caratterizzato da un look accattivante e da una bellissima colorazione in blu, Motorola Edge 30 è, in sintesi, un top di gamma pregevole, ancor più appetibile grazie ai 150 euro di sconto offertici da Amazon! Ecco perché vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina del prodotto per completare l’acquisto, prima che il prezzo torni al suo valore originale.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!