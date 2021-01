Motorola Razr in super offerta nel Solo per Oggi MediaWorld

Dopo aver visto migliori offerte della mattinata tratte dai principali portali come Amazon ed eBay, è ora giunto il momento di scoprire quali sono le nuove proposte del Solo per Oggi di MediaWorld, dove come consuetudine è possibile trovare un gran numero di smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici ed accessori di informatica con sconti anche superiori al 50%. Vi ricordiamo inoltre che tutte queste promozioni scadono alla mezzanotte, quindi approfittatene il prima possibile!

Tra le offerte presenti sul portale, quella che vogliamo segnalarvi riguarda l’ultima versione dello smartphone Motorola Razr, che potrete acquistare scontato del 50% a 799,00€. Ci rendiamo conto potrebbe sembrare comunque un prezzo poco accessibile, ma viste le sue caratteristiche secondo noi vale la pena sfruttare l’occasione. Motorola Razr è dotato di un doppio display, uno interno flessibile da 6,2” POLED ed uno esterno Quick View touch screen che consente di visualizzare e rispondere alle chiamate, riprodurre la musica e molto altro senza la necessità di aprire il telefono. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon SD710 8-core da 2,2Ghz accompagnato da 128 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di memoria che garantiscono a questo smartphone ottime prestazioni.

Senza dubbio quando parliamo di Motorola Razr è importante ricordare che ci si trova di fronte ad uno dei migliori risultati di innovazione ingegneristica per quanto riguarda gli schermi pieghevoli, infatti il suo particolare cardine senza spazi gli consente di chiudersi con entrambe le parti che aderiscono perfettamente senza pieghe, arrivando a fungere anche da ulteriore protezione per il display principale oltre che ovviamente ridurre drasticamente le dimensioni del telefono. Per quanto riguarda il comparto fotografico invece Motorola Razr è dotato di una fotocamera posteriore da 16 MP dotata di intelligenza artificiale che permette di realizzare foto straordinariamente dettagliate anche di notte grazie alla modalità Visione Notturna, ed una frontale da 5 MP per ottimi autoscatti.

Oltre ad esser dedicato a tutti i nostalgici del primo storico modello Motorola Razr, quest’ultima rivisitazione è il perfetto connubio di performance e prestazioni, e a questo prezzo è un’occasione da non perdere. Ad ogni modo il Motorola Razr è solo uno dei tanti prodotti del Solo per Oggi in promozione, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità. Prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

