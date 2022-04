Se state pensando di dare una rinnovata alla vostra postazione PC, e volete farlo aggiungendo un tocco da vero gamer, allora la promozione Amazon sul kit 4 in 1 di Orzly è proprio quello che fa per voi. Con questa offerta potrete infatti acquistare in un sol colpo mouse, tastiera, cuffie e tappetino con uno sconto del 26% sul prezzo originale!

Parliamo di un pacchetto unico disponibile in una confezione regalo che potrà fare la felicità vostra ma anche dei vostri cari, offrendo prodotti di grande qualità e stile, capaci di offrire le prestazioni ideali per ogni giocatore. Questo kit già di per sé molto conveniente, oggi è disponibile a un prezzo imperdibile, e potrà essere vostro a soli 29,73€, con un risparmio di 10,26€ rispetto all’originale listino di 39,99€.

Il kit 4 in 1 di Orzly rappresenta una proposta estremamente valida e conveniente per tutti colori che usano quotidianamente il PC, ma è particolarmente indicata per i videogiocatori alla ricerca di quel look moderno che vede al centro della scena le luci LED RGB. La tastiera gaming a membrana presente nella confezione è estremamente solida e silenziosa, ed è dotata di un sistema anti-ghosting che assicura una pressione dei tasti precisa, in grado di gestire senza errore fino a 19 comandi in contemporanea. Può alternare i suoi 3 colori con 4 differenti modalità di sequenza rotante, e dispone di comandi multimediali e funzioni gaming dedicate sulla scocca.

Il mouse ottico offre una grande precisione, grazie alla possibilità di impostare manualmente il valore dei DPI da 1200 a 3200, ed è caratterizzato da un design che lo rende estremamente confortevole anche per i mancini. Il consiglio è ovviamente di usarlo in abbinata al tappetino con base in gomma naturale, che assicura il massimo della stabilità e della resistenza. Le cuffie incluse risultano molto comode grazie ai morbidi padiglioni auricolari, e offrono un’alta qualità nel suono con bassi potenti e alti limpidi, e possono essere usate sia su PC che sulle console. Il microfono pieghevole consente di chattare con altri giocatori e permette la gestione dell’audio direttamente dai comandi del cavo.

Nel complesso il kit 4 in 1 di Orzly offre un pacchetto di prodotti davvero conveniente, che contiene tutto il necessario per il giocatore appassionato, ma anche per coloro che devono aggiornare le proprie periferiche PC e non voglio spendere troppo. In ogni caso, considerando il rapporto qualità prezzo, si tratta di un’offerta davvero da non perdere!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo perfetto per ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!