MSI GE66 Rider: notebook gaming potentissimo! Su Amazon scontato di 200€!

Se siete in cerca di uno splendido notebook da gaming da mettere sotto l’albero, o magari da regalare a voi stessi, allora fermatevi subito, perché questa è un’offerta che non potete lasciarvi scappare! Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto di ben 200€, l’ottimo notebook da gioco MSI GE66 Raider, nella sua versione con processore Intel Core I7-11800H e scheda grafica RTX 3070 da 8GB!

Il prezzo? 2.599,00€, contro i 2.799,00€ de prezzo originale, in quello che è solo l’ennesimo affare proposto da Amazon per le sue eccezionali Offerte di Natale che, lo ricordiamo, vi daranno la possibilità di acquistare ottimi prodotti a prezzi scontati fino al prossimo 23 di dicembre!

Potente e versatile, il MSI GE66 Raider è un notebook da gaming dalle ottime prestazioni, che coniuga nella sua scocca un design eccezionale, un peso, tutto sommato, molto contenuto, e soprattutto delle performance da capogiro, grazie alla presenza dell’ormai introvabile scheda video Nvidia RTX 3070 con 8 GB di memoria!

Perfetto tanto per il gaming quanto per il lavoro, specie nel campo della creazione di contenuti audio e video, MSI GE66 Raider può contare su di un sistema di raffreddamento avanguardistico, progettato da MSI, chiamato “Cooler Boost 5”, pensato per mantenere costante la temperatura del PC, anche quando messo alla prova dai videogame più esosi in termini di performance.

Oltre a ciò, parliamo di un notebook che può contare anche su di uno schermo da 15,6″ di ottima qualità, con una frequenza di aggiornamento a 240Hz, ed ottime performance in termini di gamma cromaticahe contrasto, così da garantire un’esperienza visiva più che degna dei titoli di ultima generazione. Un’attenzione doverosa, specie considerando che, grazie alla sempre straordinaria GPU RTX 3070, il notebook MSI GE66 Raider è in grado di offrire il meglio dai titoli di ultima generazione, specie in termini visivi, potendo gestire senza difficoltà anche effetti come il Ray Tracing.

